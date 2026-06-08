Napięcia pomiędzy Polską i Ukrainą to pokłosie władz w Kijowie o nadaniu jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA". Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej - Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu.

W konsekwencji ruchu Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że na obradach Kapituły Orderu Orła Białego znajdzie się punkt o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy został uhonorowany najwyższym polskim wyróżnieniem w 2023 roku przez Andrzeja Dudę. Kapituła obraduje w poniedziałek 8 czerwca.

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W weekend z misją dyplomatyczną przebywał w Polsce szef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Spotkał się z ministrem obrony narodowej oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Najwyraźniej rozmowy te nie przyniosły rezultatów, na co wskazuje premier.

Tusk apeluje do Nawrockiego i Zełenskiego

"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę" - podkreślił szef rządu w internetowym wpisie.

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"Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" - dodał Donald Tusk.