Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.

Profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem w programie będzie prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. 

 

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ

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Agata Sucharska / polsatnews.pl / Polsat News
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