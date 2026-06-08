Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem w programie będzie prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych.
Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.Czytaj więcej