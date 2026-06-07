Załamanie pogody, wydano alerty. IMGW ostrzega niemal połowę kraju

Polska

Pogodna sobota w niemal połowie kraju może ustąpić miejsca burzowej i deszczowej niedzieli. Alerty I stopnia wydano dla siedmiu województw, których mieszkańcy powinni spodziewać się między innymi burz oraz intensywnych opadów deszczu, a nawet gradu. Poza ostrzeżeniami burzowymi wydano również alerty przed gwałtownymi wzrostami stanu wód.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami zagrożenia burzami i ostrzeżeniami hydrologicznymi, nakładająca się na zdjęcie mokrej ulicy z samochodami podczas deszczu.
Polsat News, IMGW
IMGW wydaje alerty I stopnia przed burzami i wzrostem stanu wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed burzami dla siedmiu województw w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Alerty obowiązują od godz. 11 do godz. 20 w niedzielę.

Alerty IMGW. Nadchodzi załamanie pogody

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

 

ZOBACZ: Strzelanina na festiwalu w Ohio. Wielu rannych, policja szuka sprawców

 

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW ostrzega: Burze, ulewy, a nawet grad

Instytut wydał też ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują one dla części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

ZOBACZ: Zaginęła 10-letnia Amelia. Policja prosi o pomoc

 

"W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" – czytamy w komunikacie. 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie. 

WIDEO: Dyskusja o polityce historycznej Zełenskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego"
Maria Literacka / mjo / polsatnews.pl / IMGW / PAP
Czytaj więcej
ALERTBURZEDESZCZGRADIMGWOSTRZEŻENIEPOGODAPOLSKAWOJEWÓDZTWA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 