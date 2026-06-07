Przesłał zdjęcie po zdobyciu szczytu. Tragiczny finał wyprawy polskiego taternika
Ratownicy ze słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS) odnaleźli zwłoki 25-letniego polskiego taternika. Mężczyzna wpadł do Kwietnikowego Żlebu pod Staroleśnym Szczytem. W sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał.
Ratownicy z HZS (Horská záchranná služba) otrzymali informacje od Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) o zaginięciu 25-letniego Polaka, który miał przebywać w rejonie Staroleśnego Szczytu.
"Sam wspiął się na szczyt, skąd wysłał zdjęcie do rodziny. Kolejnego kontaktu nie było" - przekazali słowaccy ratownicy.
Słowacja. Akcja poszukiwawcza 25-letniego Polaka w Tatrach
Na akcję poszukiwawczą wyruszyli pieszo ratownicy ze Starego Smokowca oraz z Centrum Zapobiegania Lawinom i Edukacji HZS, którzy przeszukali rejon Staroleśnego Szczytu.
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Wykorzystywano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Sytuację utrudniała gęsta mgła.
Tragiczny finał poszukiwań
We współpracy z policjantami skontrolowane zostały parkingi w miejscach, skąd można rozpocząć marsz w stronę szczytu. Samochód poszukiwanego znaleziono na parkingu w Tatrzańskiej Polance.
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W niedzielę rano ratownicy zlokalizowali zwłoki zaginionego w Kwietnikowym Żlebie. Zginął po upadku z wysokości 300 m. HZS przekazała ciało słowackiej policji.Czytaj więcej