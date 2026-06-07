Wypadek z udziałem karetki. Cztery osoby zostały ranne

Polska

Groźny wypadek na Lubelszczyźnie. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z karetką pogotowia. W wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby. Droga między Szczebrzeszynem a Zamościem jest zablokowana.

Rozbita karetka pogotowia stojąca na poboczu drogi, obok niej strażacy w akcji.
Facebook/Policja Zamojska
Wypadek na DK74 w Bodaczowie, zderzenie karetki z samochodem osobowym

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 14.40 na drodze krajowej nr 74 w Bodaczowie (woj. lubelskie). - Samochód osobowy zderzył się z karetką pogotowia, która przewoziła pacjenta - poinformowała podkom. Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. 

Wypadek z udziałem karetki. Cztery osoby zostały ranne

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego osobówką. - W tym czasie pojazd ten był wyprzedzany przez karetkę pogotowia jadąca na sygnale - wyjaśniła podkom. Katarzyna Szewczuk.

 

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W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 

Policja poinformowała, że droga krajowa nr 74 w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy. 

 

Utrudnienia mogą potrwać do godz. 18.

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Dawid Kryska / polsatnews.pl
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