Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 14.40 na drodze krajowej nr 74 w Bodaczowie (woj. lubelskie). - Samochód osobowy zderzył się z karetką pogotowia, która przewoziła pacjenta - poinformowała podkom. Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Wypadek z udziałem karetki. Cztery osoby zostały ranne

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego osobówką. - W tym czasie pojazd ten był wyprzedzany przez karetkę pogotowia jadąca na sygnale - wyjaśniła podkom. Katarzyna Szewczuk.

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W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📣📣📣 W związku z wypadkiem, do którego doszło w m-ci Bodaczów, zablokowana jest DK-74. Osoby podróżujące przez Bodaczów kierowane są na objazdy:

👉od strony Szczebrzeszyna przez m-sć Michalów,

👉od strony Zamościa przez m-ść Niedzieliska.

Apelujemy o ostrożność. pic.twitter.com/F7onGfsM3k — Policja Zamojska 🇵🇱 (@PolicjaZamojska) June 7, 2026

Policja poinformowała, że droga krajowa nr 74 w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy.

Utrudnienia mogą potrwać do godz. 18.