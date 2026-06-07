Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów w Ząbkach pod Warszawą.

- 37-letni kierowca samochodu marki Honda, jadąc w kierunku Warszawy, wykonując manewr skrętu w lewo, z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z audi - przekazał Interii asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Ząbki. Wypadek na skrzyżowaniu. Nagranie trafiło do sieci

Nagranie z momentu zdarzenia trafiło do sieci. Widać na nim, jak samochód służący do przewozu osób na aplikację, znajdując się na prawym skrajnym pasie przeznaczonym do skrętu w prawo, nagle zmienił zdanie i postanowił skręcić w lewo.

Kierowca hondy, przecinając inne pasy ruchu, zajechał drogę innemu pojazdowi, który poruszał się prosto.

Nagranie z tragicznego wypadku w Ząbkach. Hondę prowadził obywatel Turcji. pic.twitter.com/iIu468xuoN — Mateusz Rogala (@rogalaremiza) June 7, 2026

Rozpędzone audi po uderzeniu w hondę, wyleciało z drogi i wpadło na słup sygnalizacji, znak oraz bariery. Siła uderzenia była tak duża, że auto rozpadło się na pół, a jego części trafiły jeszcze w trzy inne pojazdy.

Nie żyje dwóch młodych mężczyzn. 37-letni obywatel Turcji w rękach policji

- W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane i w stanie ciężkim zabrane do szpitala. Niestety pomimo wysiłków lekarzy dowiedzieliśmy się, że dwie z nich poniosły śmierć - 22 i 23-latek - przekazał Polsat News asp. Sobótka. W szpitalu o życie walczy 24-latek.

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Hondę prowadził 37-letni obywatel Turcji, który został zatrzymany przez policję. Wiadomo, że w momencie zdarzenia był trzeźwy. Polsat News przekazał, że w poniedziałek odbędą się z nim czynności procesowe.