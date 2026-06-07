Chińska państwowa agencja prasowa Xinhua poinformowała, że w sobotę ministerstwo transportu Pekinu rozpoczęło przy użyciu policji morskiej "specjalną operację egzekwowania prawa dotyczącego ruchu morskiego na wodach na wschód od wyspy Tajwan".

Operacja Chin "przeciwko Japonii i Filipinom"

W oficjalnym raporcie nie zostały ujawnione szczegóły operacji, w tym zaplanowany czas trwania. Xinhua pisze, że działania Chin są "koniecznym działaniem podjętym przeciwko Japonii i Filipinom w reakcji na rozpoczęcie 'negocjacji w sprawie wytyczenia granicy morskiej' w pobliżu Tajwanu".

Władze Japonii i Filipin w maju informowały, że między państwami rozpoczną się formalne rozmowy w celu wytyczenia granicy morskiej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego między nimi, co doprowadziło do reakcji Pekinu - wskazuje agencja AFP.

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Chiny, które twierdzą, że Tajwan jest częścią ich terytorium, nazwały rozmowy "nielegalnymi" i zażądały wyłącznej kontroli nad tymi wodami.

W niedzielę straż przybrzeżna Tajwanu poinformowała o wysłaniu statków, "aby odpowiednio zareagować" na chińską operację. Tajwan poinformował o wykryciu czterech chińskich statków rządowych i wysłaniu wysłała ponad pięć statków "w celu pomocy w prowadzeniu obserwacji".

Chińskie okręty na Oceanie Spokojnym. Tajwan: Jesteśmy zdeterminowani, by bronić suwerenności

W poniedziałek tajwańska straż przybrzeżna wysłała statek, by monitorować dwa chińskie okręty operujące w okolicy należącej do Tajwanu wyspy Lan Yu położonej na Oceanie Spokojnym.

"Suwerenność Republiki Chińskiej (Tajwanu - red.) nie może być naruszana. Jesteśmy zdeterminowani, by bronić suwerenności i zapewniać bezpieczeństwo naszych wód" – oświadczyła w komunikacie tajwańska straż przybrzeżna.

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Wcześniej służby ChRL poinformowały o prowadzeniu w tym rejonie patroli. Według Pekinu jest to konieczna odpowiedź na oficjalne ogłoszenie negocjacji Tokio i Manili.

Chiny niemal codziennie utrzymuje zbrojną obecność wokół Tajwanu. Komunistyczne władze ChRL uznają rządzony demokratycznie Tajwan za nieodłączną część terytorium Chin. Tajpej odrzuca roszczenia Pekinu, nazywając je próbą "aneksji" i podkreślając, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o jego przyszłości. Jednocześnie Pekin rości sobie prawa także do większości Morza Południowochińskiego, w tym obszarów leżących w wyłącznych strefach ekonomicznych państw regionu, w tym Filipin, Malezji czy Brunei.