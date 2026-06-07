"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55
Polska
W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" rozmowa polityków na temat najistotniejszych politycznych wydarzeń ostatnich dni. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" od 9:55
Gośćmi niedzielnego programu będą:
- Beata Kempa, Kancelaria Prezydenta;
- Jolanta Niezgodzka, Koalicja Obywatelska;
- Sebastian Gajewski, Nowa Lewica;
- Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość;
- Bartosz Romowicz, Polska 2050;
- Przemysław Wipler, Konfederacja.
Poprzednie odcinki programu dostępne są TUTAJ.Czytaj więcej