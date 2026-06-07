"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Polska

W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" rozmowa polityków na temat najistotniejszych politycznych wydarzeń ostatnich dni. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w niebieskiej marynarce w kratę siedzi i trzyma w rękach folder z logo Polsat News. W tle widać panoramę miasta.
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" od 9:55

Gośćmi niedzielnego programu będą:

  • Beata Kempa, Kancelaria Prezydenta;
  • Jolanta Niezgodzka, Koalicja Obywatelska;
  • Sebastian Gajewski, Nowa Lewica;
  • Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość;
  • Bartosz Romowicz, Polska 2050;
  • Przemysław Wipler, Konfederacja.

 

Poprzednie odcinki programu dostępne są TUTAJ.

WIDEO: Dyskusja o polityce historycznej Zełenskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego"
jp / mjo / polsatnews.pl
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