Przez niemal dwie dekady Polsat News rozwijał się nie tylko jako kanał telewizyjny, ale jako centrum tworzenia treści informacyjnych, które trafiają do odbiorców w różnych formatach i na różnych platformach. To podejście pozwoliło stworzyć unikalny, zintegrowany system, który dziś wyróżnia Grupę Polsat Plus na polskim rynku medialnym.

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Dziś z treściami informacyjnymi zarówno poprzez kanały telewizyjne - Polsat News, Polsat News 2, Polsat News Polityka, Wydarzenia 24, serwisy Wydarzeń oraz internetowe - polsatnews.pl i social media (tylko TikTok Wydarzeń 24 obserwuje ponad 1 mln użytkowników) docieramy miesięcznie do 27,9 mln Polaków.

Siła ekosystemu informacji

Codziennie Polsat News wraz z kanałami Wydarzenia 24 i Polsat News Polityka, flagowymi programami - takimi jak "Wydarzenia", "Gość Wydarzeń" czy "Śniadanie Rymanowskiego", kanałem Polsat News na YouTube oraz portalem Interia tworzą spójne i komplementarne źródło informacji dla milionów mieszkańców Polski.

To połączenie telewizji informacyjnej, silnych formatów dziennikarskich i jednego z największych portali internetowych w Polsce sprawia, że treści przygotowywane przez redakcję docierają do odbiorców w różnych momentach dnia i w różnych kanałach - od tradycyjnej telewizji, przez serwisy online, po media mobilne i społecznościowe.

Jedno źródło - wiele punktów kontaktu z odbiorcą

Dzięki synergii wszystkich tych elementów Grupa Polsat Plus jest w stanie skutecznie odpowiadać na zmieniające się nawyki odbiorców, którzy coraz częściej korzystają z informacji w sposób rozproszony - przełączając się między ekranami, platformami i formatami.

Ekosystem informacyjny tworzony przez Polsat News i pozostałe media Grupy zapewnia ciągłość przekazu - od szybkiego newsa, przez pogłębioną analizę, po rozmowę i komentarz. W efekcie widzowie i użytkownicy otrzymują pełen obraz wydarzeń, niezależnie od tego, gdzie i kiedy sięgają po informacje.

Najszerszy zasięg informacyjny w Polsce

Połączenie siły telewizji i internetu sprawia, że ekosystem informacyjny Grupy Polsat Plus dociera łącznie do największej liczby odbiorców w Polsce, wyprzedzając inne grupy i firmy mediowe. To efekt konsekwentnej strategii opartej na integracji kompetencji redakcyjnych i dystrybucyjnych.

Dla odbiorców oznacza to łatwy i szybki dostęp do rzetelnych informacji, a dla rynku - nowy standard budowania zasięgu i wpływu w obszarze mediów informacyjnych.

Nasi dziennikarze - najbardziej wiarygodni i bezstronni

Polsat News to czołówka polskiego dziennikarstwa. Widzowie im ufają a potwierdzają to badania. Dziennikarze Polsat News plasują się w czołówce najlepiej odbieranych dziennikarzy w kategorii społecznego zaufania. Liderem w rankingu jest Bogdan Rymanowski ("Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii") a tuż za nim Dorota Gawryluk ("Wydarzenia" oraz "Kalejdoskop wydarzeń"), Grzegorz Jankowski ("Punkt widzenia Jankowskiego") i Agnieszka Gozdyra ("Debata Gozdyry").

- Siłą Polsat News od 18 lat pozostaje zespół. To doświadczeni dziennikarze, reporterzy i prowadzący, którzy każdego dnia pomagają odbiorcom zrozumieć rzeczywistość i oddzielić fakty od opinii. My mówimy jak jest, a nie jak chce jakaś partia. Pokazujemy świat i Polskę taką, jaka jest naprawdę, nie przez algorytmy czy emocje - mówi Dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii, Piotr Witwicki.

18 lat rozwoju i przyszłość oparta na integracji

Jubileusz 18-lecia Polsat News to nie tylko okazja do podsumowań, ale także potwierdzenie kierunku rozwoju, w którym kluczową rolę odgrywa integracja różnych kanałów dotarcia i formatów treści.

W świecie, w którym sposób konsumpcji informacji dynamicznie się zmienia, przewagę zdobywają te media, które potrafią łączyć kompetencje telewizyjne i cyfrowe. Polsat News jest dziś jednym z najważniejszych przykładów takiego podejścia w Polsce.

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red. / polsatnews.pl