30-letnia modelka z Polski została zaatakowana w Mediolanie - przekazał dziennik "Corriere della Sera". Kobiecie pomógł przechodzień, który usłyszał jej krzyk.

Do napadu doszło w piątek po południu na Via Livenza, w okolicy Porta Romana. 30-letnia Anna Aksamit, która od kilku mięsiecy mieszka w Mediolanie, wyszła na zakupy do supermarketu. Jak relacjonowała, w pewnym momencie ruszyła za nią grupa siedmiu lub ośmiu młodych mężczyzn. Prawdopodobnie byli pod wpływem alkoholu.

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Polka próbowała zmienić trasę. Przeszła na drugą stronę ulicy, ale mężczyźni dogonili ją i pobili, z zamiarem popełnienia przestępstwa seksualnego - opisuje włoski dziennik.

Na krzyki kobiety zareagował przechodzień. Mężczyźnie udało się spłoszyć napastników.

Mediolan. Polka zaatakowana w biały dzień

Sprawą modelki zajmuje się znany prawnik Domenico Musicco. Kobieta zapowiedziała, że złoży skargę na mężczyzn. Za pośrednictwem "Corriere della Sera" zaapelowała o pomoc w znalezieniu przechodnia, który jej pomógł.

- Pamiętam tylko, że był bardzo wysoki i silny. Chciałabym go poznać, a przynajmniej poznać jego imię. Chyba był Włochem. Jestem mu bardzo wdzięczna i chciałabym mu podziękować za to, co zrobił. Dla mnie był prawdziwym bohaterem - powiedziała.

Pytana o to, jak się czuje, Polka odpowiedziała: - Całą noc płakałam. Nie mogę przestać. Bardzo się bałam, a kiedy patrzę w lustro, widzę, jak oko wciąż puchnie od uderzeń. To były straszne chwile. Wydarzenie, którego raczej nie będę w stanie zapomnieć.