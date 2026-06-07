Polityka reżimu "nieodwracalna i ostateczna". Siostra Kim Dzong Una przed wizytą Xi

Świat

- Polityka stałego wzmacniania obronnego odstraszania nuklearnego, jak oświadczyła głowa naszego państwa, jest nieodwracalna i ostateczna - powiedziała Kim Jo Dzong, siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una. Media wskazują, że te słowa zostały wypowiedziane przed wizytą Xi Jinpinga w Korei Północnej.

Kim Jo Dzong przemawia za mównicą z mikrofonami przed nią.
AP/KCNA via KNS
Siostra Kim Dzong Una zapowiada, że Korea Północna nigdy nie zrezygnuje ze statusu państwa nuklearnego

Korea Płn. nigdy nie zrezygnuje ze statusu państwa posiadającego broń nuklearną i nie będzie tolerować żadnych gróźb - oświadczyła Kim Jo Dzong oświadczyła, że Korea Północna nigdy nie zrezygnuje ze statusu państwa posiadającego broń nuklearną i nie będzie tolerować żadnych gróźb.

 

Jak cytuje agencja prasowa Jonhap, program zbrojeń nuklearnych Korei Północnej "nie może być przedmiotem jakichkolwiek negocjacji".

Siostra Kim Dzong Una zapowiada dalsze "odstraszanie nuklearne"

Kim Jo Dzong określiła jako "fałszywe" twierdzenia Waszyngtonu, iż prezydencji Chin i USA Xi Jinping i Donald Trump uzgodnili podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w maju w Pekinie, dążenie do denuklearyzacji.

 

- Polityka stałego wzmacniania obronnego odstraszania nuklearnego, jak oświadczyła głowa naszego państwa, jest nieodwracalna i ostateczna i musi być bezwarunkowo realizowana - powiedziała Kim Jo Dzong.

 

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Agencja Reutera zwróciła uwagę, że wypowiedź ta padła na krótko przed wizytą Xi Jinpinga, który ma przybyć do Korei Północnej w poniedziałek. Będzie to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w Pjongjangu od prawie 7 lat. Pekin dąży do wzmocnienia relacji z Pjongjangiem, który jest jedynym jego formalnym sojusznikiem.

 

Wcześniej Korea Północna poinformowała o uruchomieniu nowych zakładów produkujących materiały rozszczepialne a przywódca Kim Dzong Un polecił "wykładnicze" zwiększenie ich produkcji a także środków do ich przenoszenia.

mjo / polsatnews.pl / PAP
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