Około 1,2 mln osób wzięło udział w niedzielnej mszy w Madrycie, której przewodniczył papież Leon XIV w drugim dniu swojej wizyty w Hiszpanii. W homilii papież mówił, że "nikt nie może klękać przed Panem, gardząc jednocześnie swoim bratem". W mszy na placu Plaza de Cibeles uczestniczyła hiszpańska para królewska: król Filip VI i królowa Letycja.

Wizyta Leona XIV w Hiszpanii. Na mszę przyszło 1,2 mln osób

W homilii w uroczystość Bożego Ciała, obchodzoną w Hiszpanii w niedzielę, papież zwrócił uwagę na bogatą hiszpańską tradycję obchodów tego dnia. - Tutaj, w Madrycie, ale także w wielu innych miejscach Hiszpanii, Boże Ciało nie jest po prostu jednym z dni kalendarza liturgicznego, lecz powrotem do korzeni wiary, aby odnowić miłość i wierność Bogu. Uroczyste procesje w tym dniu przez wieki kształtowały pobożność, sztukę, muzykę, architekturę i życie narodu hiszpańskiego, a dzisiaj wyrażają i ukazują duchowe przeżycia tego kraju, także poprzez piękno i elegancję dywanów kwiatowych, ołtarzy ustawianych na ulicach, troskę o monstrancje i trony eucharystyczne, śpiewy i szaty liturgiczne - powiedział Leon XIV.

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Zaznaczył przy tym, że "nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę". - Tu chodzi o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przebywa wśród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najmroczniejsze.

Papież zauważył, że w Hiszpanii Kościół od lat łączy uroczystość Bożego Ciała z Dniem Miłosierdzia. - Służy to temu, abyśmy sami pozwolili wyprowadzić się z egoizmu, obojętności oraz wygodnej i prywatnej wiary - dodał.

Wierni z całego świata przybyli do Hiszpanii na wizytę papieża

Wskazując zadania dla Hiszpanii, wyraził pragnienie, aby religijność "nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać - szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim, ponieważ nikt nie może klękać przed Panem, gardząc jednocześnie swoim bratem". - To szkoła, która uczy nas bezinteresowności miłości stającej się darem, aby szerzyła się pośród nas i zrywała kajdany wszelkiego egoizmu - zaznaczył.

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Po liturgii Leon XIV przewodniczył procesji z okazji Bożego Ciała. Na mszę przybyli wierni z całej Hiszpanii, a także innych krajów, w tym Nikaragui i Kolumbii. Obecnych było też wielu turystów z całego świata. Zgromadzeni wypełnili zarówno Plaza de Cibeles, jak i jego okolice.

Na całej trasie przejazdu papieża w papamobile z nuncjatury apostolskiej na plac pozdrawiały go na ulicach tysiące osób.