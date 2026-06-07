Archidiecezja Częstochowska opublikowała komunikat, w którym przekazała, że w niedzielne popołudnie w Oknie Życia przy ul. św. Kazimierza 1 pozostawiony został noworodek.

Częstochowa. Noworodek w Oknie Życia

"Dziecko zostało natychmiast objęte opieką oraz poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - czytamy.

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Ze względu na prowadzone przez odpowiednie służby czynności nie ujawniono żadnych szczegółów. Nie podano też płci dziecka.

Okno Życia w Częstochowie działa przy Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym Dom Życia im. Leonii Nastał, który prowadzi Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Okno Życia im. bł. Edmunda Bojanowskiego zostało otwarte i poświęcone 28 grudnia 2008 r. przez abp. Stanisława Nowaka, ówczesnego metropolitę częstochowskiego. Od tego czasu pojawiło się w nim dziewięcioro dzieci.

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ap / polsatnews.pl