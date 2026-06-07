Noworodek w częstochowskim Oknie Życia. "Jest w dobrym stanie"

Polska

W częstochowskim Oknie Życia w niedzielne popołudnie pozostawiony został noworodek. Dziecko zostało objęte opieką i poddane badaniom medycznym, które wykazały, że jest w dobrym stanie.

Pusta plastikowa kołyska z materiałowym wkładem wewnątrz, umieszczona w oknie.
Polsat News
Noworodek znaleziony w Oknie Życia w Częstochowie

Archidiecezja Częstochowska opublikowała komunikat, w którym przekazała, że w niedzielne popołudnie w Oknie Życia przy ul. św. Kazimierza 1 pozostawiony został noworodek. 

Częstochowa. Noworodek w Oknie Życia

"Dziecko zostało natychmiast objęte opieką oraz poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - czytamy. 

 

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Ze względu na prowadzone przez odpowiednie służby czynności nie ujawniono żadnych szczegółów. Nie podano też płci dziecka.

 

 

Okno Życia w Częstochowie działa przy Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym Dom Życia im. Leonii Nastał, który prowadzi Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

 

Okno Życia im. bł. Edmunda Bojanowskiego zostało otwarte i poświęcone 28 grudnia 2008 r. przez abp. Stanisława Nowaka, ówczesnego metropolitę częstochowskiego. Od tego czasu pojawiło się w nim dziewięcioro dzieci

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ap / polsatnews.pl
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