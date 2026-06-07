Tak poważne działania ze strony kubańskich władz zachodzą w następstwie kolejnych niepokojących wypowiedzi przedstawicieli administracji USA, którzy zabierali głos na przestrzeni ostatnich dni. Tym razem poruszenie wywołały między innymi słowa amerykańskiego sekretarza stanu, który przedstawiał stanowisko Waszyngtonu wobec Hawany.

Kuba przygotowuje się na interwencję militarną ze strony USA

- Naprawdę nie wierzę, że ten system będzie zdolny do reformy, dopóki nie przejmą władzy nowi ludzie lub nie zapanuje nowe nastawienie - mówił Marco Rubio, określając Kubę krajem "na krawędzi upadku". Władze wyspy zostały również oskarżone o wielokrotne wspieranie prób "destabilizacji proamerykańskich rządów na półkuli zachodniej" oraz "radykalnie lewicowy terroryzm", którego Amerykanie "nie będą tolerować".

ZOBACZ: USA z propozycją dla Kuby. "Realna możliwość wyboru"

- Poza tym mają długą historię wspierania grup stosujących przemoc w całym regionie (…) Państwo upadłe, przyjazne wobec naszych wrogów, znajdujące się 90 mil od naszych brzegów, to zagrożenie - ocenił. Z kolei prezydent Donald Trump zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Amerykanie "zajmą się" Kubą. - Zajmiemy się Kubą, gdy skończymy z Iranem - oznajmił.

Władze Kuby rozdają mieszkańcom broń. Konsultują logistykę wojenną

Informacje o postępach w przygotowaniach do ewentualnego konfliktu przekazał korespondent CNN Patrick Oppmann w rozmowie z Bloombergiem. Relacjonował, że zarządcy budynków państwowych konsultują się z mieszkańcami w sprawie logistyki wojennej.

- W budynku rządowym, w którym znajdują się nasze główne biura, jeden z administratorów podszedł do nas i zapytał, czy będziemy potrzebować biura podczas inwazji - powiedział. Jak donosi Politico, Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by USA mogły przeprowadzić atak na Kubę.

ZOBACZ: Niepokojące doniesienia po wizycie szefa CIA. USA chcą zaatakować kolejny kraj

Nieustanny lęk o bezpieczeństwo kraju i jego mieszkańców towarzyszy Kubańczykom od dawna. Wenezuelskie media oceniają, że "wśród ludności panuje atmosfera wahająca się między niepokojem a znużeniem". Ze strony obywateli pojawiają się głosy wyczekujące zakończenia ciągłych napięć i eskalacji. Jak czytamy, mieszkańcy wyspy "chcą po prostu, żeby to się raz na zawsze skończyło, w taki czy inny sposób".