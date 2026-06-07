Koniec rozejmu? Izrael ostrzeliwany irańskimi rakietami

Świat

Izrael został ostrzelany irańskimi rakietami. Był to pierwszy tego typu atak od kwietnia, gdy obie strony zawarły rozejm. Władze w Jerozolimie poinformowały, że wszystkie pociski zostały przechwycone. Głos w sprawie zabrał Donald Trump, który przekazał, że "siły zbrojne USA są w gotowości".

Ślady rakiet na nocnym niebie nad miastem.
AP/Ariel Schalit
Izraelski system obrony powietrznej "Żelazna Kopuła" w akcji

Teheran poinformował, że ostrzał rakietowy to sygnał ostrzegawczy dla Izraela po jego ataku na przedmieścia Bejrutu. Izraelskie siły zaatakowały w niedzielę południowe przedmieścia stolicy Libanu, a celem były "centra dowodzenia". Zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych.

 

Irański deputowany i doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneia Ebrahim Rezaei ostrzegł wkrótce potem, że Teheran "da syjonistycznemu reżimowi zdecydowaną i bolesną odpowiedź na atak na przedmieścia".

 

Również Korpus Strażników Rewolucji oznajmił, że jeśli takie akty agresji Izraela będą ponawiane, to odpowiedź Iranu będzie szerzej zakrojona i dotyczyć będzie wszystkich amerykańskich i izraelskich celów w regionie.

 

O eskalacji konfliktu został poinformowany Donald Trump, który natychmiast przekazał, że "siły zbrojne USA są w gotowości".

 

Amerykański prezydent podkreślił, że "nie jest zadowolony" z takiego obrotu wydarzeń i chce, by strony konfliktu wróciły do negocjacji.

 

Trump dodał, że "zasugerowałby Iranowi", że skoro wystrzelił swoje rakiety, to "już wystarczy".

 

Wkrótce więcej informacji...

Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
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