Koniec rozejmu? Izrael ostrzeliwany irańskimi rakietami

Teheran poinformował, że ostrzał rakietowy to sygnał ostrzegawczy dla Izraela po jego ataku na przedmieścia Bejrutu. Izraelskie siły zaatakowały w niedzielę południowe przedmieścia stolicy Libanu, a celem były "centra dowodzenia". Zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych.

Irański deputowany i doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneia Ebrahim Rezaei ostrzegł wkrótce potem, że Teheran "da syjonistycznemu reżimowi zdecydowaną i bolesną odpowiedź na atak na przedmieścia".

Również Korpus Strażników Rewolucji oznajmił, że jeśli takie akty agresji Izraela będą ponawiane, to odpowiedź Iranu będzie szerzej zakrojona i dotyczyć będzie wszystkich amerykańskich i izraelskich celów w regionie.

O eskalacji konfliktu został poinformowany Donald Trump, który natychmiast przekazał, że "siły zbrojne USA są w gotowości".

Amerykański prezydent podkreślił, że "nie jest zadowolony" z takiego obrotu wydarzeń i chce, by strony konfliktu wróciły do negocjacji.

Trump dodał, że "zasugerowałby Iranowi", że skoro wystrzelił swoje rakiety, to "już wystarczy".

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