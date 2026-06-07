Osiemnastoletni polski akordeonista Michał Stochel zwyciężył w 22. edycji prestiżowego międzynarodowego Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków, który odbył się w sobotę wieczorem w stolicy Armenii, Erywaniu. To czwarta wygrana Polski w historii konkursu. Stochel zachwycił jury znakomitym wykonaniem III części "Concerto Classico" autorstwa Mikołaja Majkusiaka.

- Uważam, że Michał zagrał znakomicie. Był błyskotliwy, artystyczny i wykazał się silnym, naturalnym wyczuciem rytmu. Jestem pewien, że czeka go wspaniała przyszłość - ocenił członek jury Narek Hachnazarian.

Akordeonista Michał Stochel wygrał 22. edycję Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków

Po zwycięstwie Stochel zaapelował do innych młodych muzyków, by nigdy się nie poddawali. - Myślę, że to bardzo ważne. Na drodze zawsze będą pojawiać się wyzwania, ale jeśli naprawdę czegoś pragniecie i jesteście gotowi na to pracować, możecie to osiągnąć - pzekonywał.

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Muzykowi pogratulowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoim wpisie zamieszczonym na X przypomniało, że akordeonista to niedawny zwycięzca krajowego konkursu Młody Muzyk Roku. "Wielkie gratulacje dla Michała i jego pedagogów z ZPSM w Przemyślu. Polska kultura górą!" - dodało ministerstwo.

Gratulacje na platformie X złożyła również szefowa resortu Marta Cienkowska. Przekazała, że za dwa lata Eurowizja dla Młodych Muzyków odbędzie się w Polsce.

Eurowizja dla Młodych Muzyków w Polsce w 2028 r.

Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków (Eurovision Young Musicians) jest organizowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU) od 1982 r. Odbywa się co dwa lata, a biorą w nim udział młodzi ludzie w wieku od 12 do 21 lat, którzy wykonują muzykę klasyczną.

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W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele 11 krajów. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Łotwy, a trzecie - Armenii. Poprzednio polscy muzycy wygrali konkurs w latach 1992, 2000 i 2016. Pod względem liczby zwycięstw Polska zajmuje drugie miejsce, ustępując tylko Austrii.

W odróżnieniu od Konkursu Piosenki Eurowizji, którego kolejna edycja odbywa się w kraju zwycięzcy obecnej, w przypadku Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków gospodarz jest wybierany. W sobotę poinformowano, że następna edycja odbędzie się w Lipawie na Łotwie.