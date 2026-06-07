Europoseł KO Krzysztof Brejza w programie "Polityczny WF z gościem". Oglądaj od godz. 11

Czy uda się rozwikłać sprawę Pegasusa, a prokuratura działa w tej kwestii prawidłowo? Co sprawiło, że w referendum udało się odwołać prezydenta Krakowa? I dlaczego - zdaniem europosła KO Krzysztofa Brejzy - pożyczka Zbigniewa Ziobry przypomina "pralnię pieniędzy"? O tym w "Politycznym WF-ie z gościem". Zapraszamy o 11:00 - program poprowadzą Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.