Europoseł KO Krzysztof Brejza w programie "Polityczny WF z gościem". Oglądaj od godz. 11

Polska

Czy uda się rozwikłać sprawę Pegasusa, a prokuratura działa w tej kwestii prawidłowo? Co sprawiło, że w referendum udało się odwołać prezydenta Krakowa? I dlaczego - zdaniem europosła KO Krzysztofa Brejzy - pożyczka Zbigniewa Ziobry przypomina "pralnię pieniędzy"? O tym w "Politycznym WF-ie z gościem". Zapraszamy o 11:00 - program poprowadzą Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze siedzi przy stole i mówi do mikrofonu.
Polsat News
Europoseł KO w programie "Polityczny WF z gościem"

Pozostałe odcinki programu "Polityczny WF z gościem" możesz obejrzeć TUTAJ

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Maria Literacka / mjo / polsatnews.pl
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