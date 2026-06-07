W poniedziałek zbiera się Kapituła Orderu Orła Białego. Głównym punktem spotkania ma być wniosek o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.



Prowadząca "Gościa Wydarzeń" Magdalena Sakowska zapytała profesora Grzegorza Motykę o to, co dlaczego Zełenski zdecydował się na nadanie imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek w armii ukraińskiej.

Zełenski straci order? "Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie"

- Ukraina prowadzi od 2015 roku właściwie konsekwentną politykę historyczną, w której Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia są uznane za organizacje niepodległościowe (...) Z tego punktu widzenia decyzja prezydenta Zełenskiego jest po prostu kolejnym krokiem na tej drodze - stwierdził historyk.

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- Ewentualna decyzja kapituły i prezydenta Nawrockiego będzie tyleż krytyką Zełenskiego, co krytyką prezydenta Dudy, który doskonale wiedział, że taka polityka jest realizowana - uważa Motyka.



Profesor pytany był również o to, dlaczego Ukraińcom tak opornie idzie mówienie o tej trudnej karcie ich historii.



- Czynników jest wiele. Wszystkim nam jest zawsze trudno mówić o rzeczach, które są wstydliwe dla nas, dla naszego narodu i doskonale wiem, że nam Polakom też jest często trudno mówić o własnych grzechach.

Napięcia na linii Polska-Ukraina. "Nie ustały powody, dla których Zełenskiemu przyznano order"

Pytany o to, czy jeżeli order zostanie odebrany Zełenskiemu, zmieni to cokolwiek w polityce historycznej Ukrainy wobec Polski i UPA, Motyka odpowiedział krótko: Wątpię.

WIDEO: Zełenski straci order? Prof. Motyka: Byłaby to decyzja ponadwymiarowa

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- Mam nadzieję, że do tak radykalnej decyzji ostatecznie nie dojdzie. Uważam, że byłaby to decyzja ponadwymiarowa, bo nie ustały powody, dla których Zełenskiemu przyznano ten order, czyli walka z rosyjskim najazdem - stwierdził historyk.

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Podkreślił jednocześnie, że jest za tym, by decyzja Zełenskiego spotkała się z twardą reakcją Polski. - Jej brak będzie oznaczał zgodę, nie tyle nawet na sam kult UPA, co na przemilczanie zbrodni wołyńskiej - podkreślił.

- Wierzę, że Zełenski nie zna historii tak dobrze, jak historycy. Ale jednocześnie nie wierzę w to, a przynajmniej bardzo trudno mi w to uwierzyć, aby ta decyzja była podjęta bez świadomości ryzyka i bez świadomości tego, jaką wywoła reakcje w Polsce - dodał.