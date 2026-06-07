Jednym z tematów rozmowy z Krzysztofem Brejzą było śledztwo dotyczące stosowania oprogramowania "Pegasus". Marcin Fijołek zapytał europosła o to, dlaczego sprawa nie posunęła się bardziej do przodu.

- Może jest tak, że tego się wyjaśnić nie da, albo że po prostu służby miały, mają i będą mieć takie oprogramowania i trochę jest tak, że do tego nie dojdziemy - zastanawiał się prowadzący.

- Moim zdaniem służby powinny mieć silne instrumenty operacyjne do walki z mafią - podkreślił Brejza. - Ale nie może być tak, że w roku 2019, kiedy posłowie Koalicji Obywatelskiej kontrolowali władzę, patrzyli jej na ręce (...), ta władza używała oprogramowania w sposób nielegalny, w formie intryg przeciwko przeciwnikom władzy.

"Polityczny WF z gościem". Brejza: Mam lekki żal do prokuratury

Dopytywany o to, dlaczego w sprawie nie postawiono aktów oskarżenia, Krzysztof Brejza stwierdził: - Nie ukrywam, że mam lekki żal do prokuratury. Przyznam, że ta sprawa w tych wątkach nie idzie tak sprawnie, jak moim zdaniem w niektórych wątkach powinna pójść. Na usprawiedliwienie powiem, że sprawa w wątku Jacka Karnowskiego zakończyła się postawieniem zarzutu. Niestety nie skierowano aktu oskarżenia.

ZOBACZ: Burza po słowach w "Politycznym WF-ie z gościem". Ruch Przydacza ws. wpisu Szczerby

- Dla mnie to też jest męczące, bo jeździliśmy do prokuratury w Ostrowie, w Białymstoku, w Słupsku i teraz do prokuratury krajowej - powiedział europoseł.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dodał, że prokuratorzy nadal badają sprawę Pegasusa. - Polski wymiar sprawiedliwości działa wolno - podkreślił.

Krzysztof Brejza: Koalicjanci nie zawsze mają wyostrzony słuch społeczny

Krzysztof Brejza pytany był także o to, czy w jego odczuciu koalicja rządząca rozmija się z nastrojami społecznymi. Przytoczono przykład ustawy o dofinansowaniu składek artystów, promowana przez minister kultury Martę Cienkowską.

- Nasi koalicjanci nie zawsze mają dostatecznie wyostrzony słuch społeczny - odpowiedział europoseł.

Odnosząc się do przyszłości koalicji stwierdził, że priorytetem w 2027 roku będzie słuchanie ludzi i rozmowa z nimi.

- Czasami też ciężko mi czytać niektóre głosy ekspertów, profesorów, przepraszam za taką szczerość, wybitnych artystów, których szanuję za dorobek naukowy, ale czasami czuć lekkie oderwanie od rzeczywistości - dodał.

WIDEO: Rozmowy Polski z Rosją? Poseł Konfederacji Michał Wawer: Powinniśmy mieć plan Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / mjo / polsatnews.pl