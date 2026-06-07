34-letni Christian Eriksen upadł na murawę około 65. minuty, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Na nagraniach widać, że chwilę wcześniej złapał się za klatkę piersiową.

Piłkarz upadł na murawę. "Christian jest przytomny"

Służby medyczne szybko zajęły się piłkarzem, a w trakcie tej interwencji otoczyli go zawodnicy obu drużyn. Po kilku minutach na trybunach rozległy się brawa. Zawodnik odzyskał przytomność i został odwieziony do szpitala. W tym czasie kibice skandowali nazwisko słynnego zawodnika.

"Christian jest przytomny i czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności" - poinformowała duńska federacja w oświadczeniu na portalu X, dodając, że mecz z Ukrainą został odwołany (przy stanie 2:1 dla Danii).

Christian #Eriksen ist im Testspiel Dänemark vs. Ukraine zusammengebrochen. 😳🥺



Der dänische Fußballverband: "Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich unter den gegebenen Umständen gut."



Gute Besserung! ❤️‍🩹🍀



Respekt an alle, dass sie schnell gehadelt haben! 👏 pic.twitter.com/MIm5ndOffF — AdlerNews (@AdlerNews) June 7, 2026

Wkrótce więcej uspokajających informacji przekazał lekarz reprezentacji Morten Boesen. - Christian czuje się dobrze, sam zszedł z boiska. Moim zdaniem rozrusznik serca działa prawidłowo. Piłkarz na krótko zasłabł, ale bardzo szybko odzyskał przytomność i również szybko nawiązaliśmy z nim kontakt – powiedział Boesen duńskim mediom.

- Będzie teraz badany w szpitalu, aby dowiedzieć się, co spowodowało ten incydent. Jesteśmy z nim oraz z lekarzami w szpitalu w stałym kontakcie. Ale Christian czuje się dobrze i poprosił mnie, abym porozmawiał ze wszystkimi zawodnikami i powiedział, że wszystko z nim w porządku - dodał.

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Kapitan reprezentacji Pierre-Emile Hojbjerg w rozmowie z duńskim nadawcą TV2 podkreślił, że wszyscy zareagowali błyskawicznie i z szacunkiem.

- Mogę tylko pochwalić odwagę tych, którzy opiekowali się Christianem na boisku. Nie powiem nic więcej poza tym, że to szok, a najważniejsze jest, że Christian ma się dobrze - dodał.

Dramat podczas Euro. Eriksen reanimowany na murawie

Doświadczony pomocnik w czerwcu 2021 roku, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.

Eriksen musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.

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Dania i Ukraina, podobnie jak Polska, nie awansowały na rozpoczynający się 11 czerwca mundial w Ameryce Północnej.

W niedzielnym meczu w Odense gole dla gospodarzy strzelili Patrick Dorgu w 13. i Joakim Maehle w 36. minucie, a dla rywali tuż przed końcem pierwszej połowy - Wiktor Cyhankow (44.).