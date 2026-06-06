Pół roku temu został odznaczony przez Putina. "Bohater Rosji" zginął na froncie

Świat

Nie żyje Naran Oczir-Goriajew, rosyjski żołnierz odznaczony tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej przez Władimira Putina. Oficer brał udział m.in. w zdobyciu Siewierska.

Mężczyzna w mundurze wojskowym z medalami przemawia do mikrofonu.
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Naran Oczir-Gorjajew zginął na froncie w Ukrainie

W Ukrainie zginął rosyjski żołnierz Naran Oczir-Goriajew. Informację przekazał Batu Chasikow, przywódca rosyjskiej Kałmucji, z której pochodził starszy porucznik.

 

Chasikow podał, że Oczir-Giriajew zmarł "podczas wykonywania misji bojowych" w wojnie z Ukrainą - czytamy na portalu Meduza.

Rosja. Nie żyje dowódca odznaczony przez Putina

- Był prawdziwym wojownikiem, oficerem przez duże O, wzorem odwagi i wierności przysiędze. Od samego początku Specjlanej Operacji Wojskowej Naran Oczir-Goriajew był na pierwszej linii frontu. Służył w Soledarze, wyzwolił Siewiersk i brał udział w najbardziej skomplikowanych operacjach bojowych - powiedział Chasikow.

 

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Naran Oczir-Goriajew był dowódcą kompanii szturmowej batalionu strzelców zmotoryzowanych 6. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych 3. Armii Połączonych Sił Południowego Okręgu Wojskowego - czytamy na Telegramie BBC Russia. Jak dodano, żołnierz brał udział w zdobyciu Siewierska w obwodzie donieckim.

 

W grudniu 2025 roku Oczir-Goriajew spotkał się z Władimirem Putinem. Oficer złożył prezydentowi relację z wyzwolenia Siewierska w Donieckiej Republice Ludowej.

Rosyjski żołnierz zgłosił się na ochotnika

Naran Oczir-Goriajew zgłosił się na ochotnika do wojny z Ukrainą w 2022 roku. Wcześniej pracował w Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas wojny dowodził kompanią szturmową - podaje Meduza.

 

W 2025 roku Oczir-Goriajew został odznaczony tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej. 

Anna Nicz / polsatnews.pl
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