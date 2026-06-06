Zaginęła 10-letnia Amelia. Policja prosi o pomoc

Polska

Zaginęła 10-letnia Amelia. Dziewczynka w sobotę przed godz. 15 wyszła na plac zabaw przy ul. Suwalskiej 197 w Poznaniu. Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu.

Zdjęcie przedstawia policyjny radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz zdjęcie zaginionej 10-letniej Amelii.
Policja Wielkopolska
Policja poszukuje zaginionej 10-letniej Amelii z Poznania

Poznańska policja zgłoszenie o zaginięciu 10-letniej Amelii otrzymała w sobotę wieczorem. 

 

Dziewczynka o godz. 14.40 wyszła na plac zabaw przy placówce opiekuńczo-wychowawczej "Nasz Dom" przy ul. Suwalskiej 197.

Poznań. Zaginęła 10-letnia Amelia

Rzecznik wielkopolskie policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał serwisowi epoznan.pl, że 10-latka w chwili zaginięcia ubrana była w niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ze wzorem w duże, żółte kółka, niebieskie spodnie z takim samym wzorem i sportowe buty. Miała ze sobą jasną, prostokątną torebkę. 

 

ZOBACZ: "Legendarny" sum z jeziorka w Warszawie wyłowiony. Policja zatrzymała 57-latka

 

Osoby, które mają informacje o miejscu pobytu zaginionej Amelii Ochotnej proszone są o kontakt z policją pod numerem 47 77 122 11 lub numerem alarmowym 112.

WIDEO: Wiceminister zapewnia ws. KPO. "Ani złotówka nie poszła na kluby swingersów ani jachty"
ap / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AMELIADZIEWCZYNKAPOLICJAPOLSKAPOZNAŃUBRANIEZABAWZAGINIĘCIEZAGINIONA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 