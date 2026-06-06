Poznańska policja zgłoszenie o zaginięciu 10-letniej Amelii otrzymała w sobotę wieczorem.

Dziewczynka o godz. 14.40 wyszła na plac zabaw przy placówce opiekuńczo-wychowawczej "Nasz Dom" przy ul. Suwalskiej 197.

Poznań. Zaginęła 10-letnia Amelia

Rzecznik wielkopolskie policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał serwisowi epoznan.pl, że 10-latka w chwili zaginięcia ubrana była w niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ze wzorem w duże, żółte kółka, niebieskie spodnie z takim samym wzorem i sportowe buty. Miała ze sobą jasną, prostokątną torebkę.

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Osoby, które mają informacje o miejscu pobytu zaginionej Amelii Ochotnej proszone są o kontakt z policją pod numerem 47 77 122 11 lub numerem alarmowym 112.

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ap / polsatnews.pl