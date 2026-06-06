Wypadek na lotnisku w Krośnie. Szybowiec zawisł na ogrodzeniu

Polska

Szybowiec rozbił się w sobotę na ogrodzeniu lotniska w Krośnie (woj. podkarpackie). Choć maszyna została poważnie uszkodzona, pilot nie odniósł żadnych obrażeń.

Strażak w mundurze Państwowej Straży Pożarnej stoi obok wozu strażackiego, po prawej stronie widok na uszkodzony szybowiec, który spadł na ogrodzenie lotniska.
PSP/Facebook/terazKrosno.pl
Szybowiec spadł na ogrodzenie lotniska w Krośnie, jedna osoba podróżowała

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18:20 na terenie krośnieńskiego lotniska przy ulicy Zręcińskiej. Szybowiec z niewyjaśnionych na razie przyczyn spadł na ogrodzenie obiektu.

 

 

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. Dariusz Gruszka, w maszynie znajdował się jedna osoba. - Szybowcem podróżował tylko pilot. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego okazało się, że nie ma żadnych obrażeń, nie został nawet zabrany do szpitala - przekazał rzecznik.

Przyczyny wypadku ustali specjalna komisja

W akcji ratowniczej i zabezpieczającej brało udział pięć zastępów straży pożarnej: dwa z Państwowej Straży Pożarnej oraz trzy z Ochotniczej Straży Pożarnej, a także policja i zespół ratownictwa medycznego.

 

 

W wyniku uderzenia uszkodzona została konstrukcja statku powietrznego oraz część infrastruktury lotniska - przekazał bryg. Gruszka.

 

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O wypadku została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która ma ustalić przyczyny zdarzenia.

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Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
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