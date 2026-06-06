Uderzył w przydrożny krzyż. Tragiczna śmierć żołnierza

Polska

Nie żyje st. chor. Arkadiusz Czyżak, żołnierz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 48-atek zmarł wskutek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym. Do tragedii doszło w piątek rano w miejscowości Lutcza na Podkarpaciu.

Żółty helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w locie na tle błękitnego nieba z białymi chmurami.
Wikimedia Commons
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował rannego żołnierza do szpitala

Do wypadku doszło w piątek około godz. 9 w miejscowości Lutcza w powiecie strzyżowskim. Podkarpacka policja poinformowała, że kierowca motocykla na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas, a następnie na pobocze i uderzył w przydrożny krzyż.

 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 48-latek stracił panowanie nad jednośladem.

Podkarpacie. Tragiczny wypadek motocyklisty w Lutczy 

Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rzeszowie. Jego obrażenia były jednak na tyle poważne, że lekarzom nie udało się go uratować.

 

 

"Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz wykonali czynności, które pomogą w ustaleniu wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku" - przekazała policja. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Nie żyje st. chor. Arkadiusz Czyżak. Był żołnierzem 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego


Jak się okazało ofiarą wypadku był st. chor. Arkadiusz Czyżak. Jeszcze w piątek po południu potwierdziła to 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, w której służył. 

 

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W mediach społecznościowych jednostki pojawił się wpis, w którym jej żołnierze i pracownicy wyrazili żal i przekazali wyrazy współczucia najbliższym żołnierza.

 

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Artur Pokorski / polsatnews.pl
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