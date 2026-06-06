Pożar domku letniskowego w powiecie konińskim. Jedna ofiara śmiertelna
W wyniku pożarku domku letniskowego we wsi Grabce (powiat koniński) zginęła jedna osoba. Poparzony był także młody mężczyzna, który trafił do pobliskiego szpitala. Na miejscu pracują służby, w tym prokurator. Lokalne media przekazały, że zmarła to 18-letnia kobieta.
- Zgłoszenie wpłynęło o 5:27. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był domek letniskowy w całości. Przed budynkiem znajdował się poparzony młody mężczyzna – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KP PSP w Koninie mł. bryg. Sebastian Andrzejewski.
Tragedia w powiecie konińskim. Śmiertelna ofiara pożaru w domku letniskowym
Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, wcześniej udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
- Na początku kierujący nie zdecydował się wpuścić do domku ratowników, ponieważ zagrażało to ich życiu. Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i znaleźliśmy zwęglone ciało - dodał strażak i przekazał, że konińska straż nie posiada informacji na temat płci i wieku ofiary.
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Według informacji publikowanych przez lokalne media, ofiara to 18-letnia kobieta. Asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poinformowała, że poparzony mężczyzna to 17-latek.
- Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora oraz inne służby. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia - przekazała polsatnews.pl asp. Król.Czytaj więcej