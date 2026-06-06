Pożar domku letniskowego w powiecie konińskim. Jedna ofiara śmiertelna

Polska

W wyniku pożarku domku letniskowego we wsi Grabce (powiat koniński) zginęła jedna osoba. Poparzony był także młody mężczyzna, który trafił do pobliskiego szpitala. Na miejscu pracują służby, w tym prokurator. Lokalne media przekazały, że zmarła to 18-letnia kobieta.

Strażacy w mundurach i hełmach Państwowej Straży Pożarnej przygotowują się do akcji przy wozie strażackim.
X.com/ Państwowa Straż Pożarna
Strażacy Państwowej Straży Pożarnej

- Zgłoszenie wpłynęło o 5:27. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był domek letniskowy w całości. Przed budynkiem znajdował się poparzony młody mężczyzna – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KP PSP w Koninie mł. bryg. Sebastian Andrzejewski.

Tragedia w powiecie konińskim. Śmiertelna ofiara pożaru w domku letniskowym

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, wcześniej udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 

- Na początku kierujący nie zdecydował się wpuścić do domku ratowników, ponieważ zagrażało to ich życiu. Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i znaleźliśmy zwęglone ciało - dodał strażak i przekazał, że konińska straż nie posiada informacji na temat płci i wieku ofiary. 

 

ZOBACZ: Dziewczynka spadła z 11. piętra. Tragedia we Włocławku

 

Według informacji publikowanych przez lokalne media, ofiara to 18-letnia kobieta. Asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poinformowała, że poparzony mężczyzna to 17-latek.

 

- Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora oraz inne służby. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia - przekazała polsatnews.pl asp. Król.

WIDEO: Rozmowy Polski z Rosją? Poseł Konfederacji Michał Wawer: Powinniśmy mieć plan
mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DOMEK LETNISKOWYPOLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 