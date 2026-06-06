Od początku 2026 r. wskutek utonięcia zmarło 65 osób - wynika z danych Komendy Głównej Policji. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania.

Liczba utonięć w 2026 r. Policja przekazała dane do 31 maja

Jak poinformowała w sobotę na platformie X policja, "od 1 stycznia do 31 maja wskutek utonięcia zmarło 65 osób". Z kolei wstępne dane policyjne o utonięciach w czerwcu wskazują, że od 1 do 5 czerwca nie zanotowano ani jednego utonięcia.

Z prowadzonych przez policję statystyk wynika, że liczba utonięć w Polsce maleje. W 2025 r. utonęły łącznie 292 osoby, a w 2024 r. - 444 osoby. Z kolei z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że do dużej liczby utonięć dochodzi w wakacje. W 2025 r. utonęły w tym okresie 122 osoby, a rok wcześniej - 187 osób.

ZOBACZ: Kolejna trąba powietrzna w Polsce. Nagranie obiegło sieć

Potwierdził to prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Wskazał, że na liczbę utonięć wpływa pogoda - chłodne lato zniechęca Polaków do wypoczynku nad wodą, a gdy ciepłe miesiące sprzyjają plażowaniu, utonięć jest więcej. Zaapelował też, by zawsze wybierać kąpieliska strzeżone przez ratowników.

Bezpieczeństwo nad wodą. Zalecenia straży pożarnej i policji

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej również zaleca wybieranie kąpielisk strzeżonych. Ponadto podkreśla, że podczas pływania na dłuższym dystansie warto wyposażyć się w bojkę asekuracyjną, a pływając kajakiem, łódką czy żaglówką, zawsze należy pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej.

ZOBACZ: Pożar domku letniskowego w powiecie konińskim. Jedna ofiara śmiertelna

Policja przypomina też, żeby nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zwracać uwagę na dzieci i nie pozostawiać ich bez opieki oraz reagować w razie zauważenia niebezpiecznego zachowania nad wodą. "Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Nie skacz do nieznanej wody" - apeluje KGP.

Najnowsza prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do środy 10 czerwca wskazuje, że w ciągu najbliższego tygodnia w Polsce nadal utrzymywać się będzie pogoda zmienna, z przelotnymi opadami, którym miejscami będą towarzyszyły także burze, lokalnie gwałtowne z ulewami i gradem, oraz silnymi porywami wiatru. Najwyższa temperatura będzie we wtorek, wtedy maksymalnie na termometrach zobaczymy 28 st. C., a średnia temperatura w całym kraju wyniesie około 18-20 st. C.