"Czas zakończyć tę wojnę, ale władca Rosji chce kontynuować walkę. Właśnie dlatego ukraińskie sankcje przeciwko tej agresji działają. Wczoraj wieczorem nasze drony pokonały dystans około 1000 kilometrów do obwodu petersburskiego – do arsenałów wrogiej marynarki wojennej i bazy w Kronsztadzie" - napisał Zełenski.

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Informacje o zagrożeniu atakami dronów na terenie Petersburga przekazał lokalny gubernator Aleksandr Biegłow. "Rankiem 6 czerwca Petersburg stał się celem zakrojonego na szeroką skalę ataku" - przekazał i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie wychodzenia na zewnątrz. Zaznaczył również, że mogą wystąpić zakłócenia w działaniu internetu mobilnego.

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Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało w sobotę, że minionej nocy Rosjanie przechwycili bądź zestrzelili 376 ukraińskich dronów. Prawie jedna czwarta bezzałogowców była skierowana w kierunku Petersburga, gdzie w sobotę kończy się forum ekonomiczne, nazywane "rosyjskim Davos".

W środę, podczas pierwszego dnia forum, ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły skuteczną serię uderzeń m.in. na terminal naftowy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał działania swojej armii "sankcjami dalekiego zasięgu". Sobotni atak dronowy był powodem czasowego wstrzymania ruchu na lotnisku Pułkowo, leżącego na południu od Petersburga.

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Zełenski przekazał także informacje o innych przeprowadzonych atakach na terytorium Rosji.

"Nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły również na około 500 kilometrów w głąb Kraju Krasnodarskiego i uderzyły w skład ropy naftowej" - napisał.

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"Rosja musi zakończyć wojnę i zaprzestać ataków na życie. Każdy przejaw niesprawiedliwości wobec Ukrainy spotka się ze sprawiedliwą odpowiedzią. Dziękuję naszym żołnierzom za ich precyzję" - zakończył.

Według doniesień lokalnych władz, atak dronów doprowadziła do pożaru w składzie paliwa w mieście Ust-Łabinsk. Według wstępnych informacji nie było ofiar.