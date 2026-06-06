Rośnie napięcie w europejskim kraju. Polityk o militaryzacji i groźbie ataku

Świat

Władze Mołdawii dążą do militaryzacji, aby stworzyć warunki do ataku na Naddniestrze - przekonuje Andriej Safonow. Polityk z samozwańczej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej wskazuje na zaangażowanie Unii Europejskiej w proces rozbudowy potencjału wojskowego Kiszyniowa, co finalnie ma zakończyć się konfrontacją zbrojną.

Przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Stosunków Międzynarodowych Naddniestrza Andriej Safonow na tle mapy Mołdawii i żołnierzy
Maptiler.com / Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej / Rada Najwyższa NRM
Safonow oskarża UE i Kiszyniów o militaryzację Mołdawii

Przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Stosunków Międzynarodowych nieuznawanego Naddniestrza w rozmowie z prokremlowską agencją RIA Nowosti odniósł się do uczestnictwa mołdawskich wojsk w ćwiczeniach NATO.

 

22 maja Ministerstwo Obrony Mołdawii ogłosiło, że żołnierze z tego kraju wezmą udział w manewrach "Dunabian Whisper 2026", które odbywały się w Rumunii. Polityk zwrócił także uwagę na zwiększenie wydatków wojskowych Kiszyniowa do 1 proc. PKB do 2030 roku.

Naddniestrze. Safonow oskarża UE i Kiszyniów o militaryzację Mołdawii

Zdaniem Andrieja Safonowa ostatnie wydarzenia wyraźnie wskazują, że władze w Kiszyniowie przygotowują się do potencjalnego konfliktu zbrojnego, którego celem będzie przejęcie pełnej kontroli nad Naddniestrzem.

 

Co więcej ma się to odbywać przy wyraźnym wsparciu Unii Europejskiej, która jest gotowa finansować mołdawskie programy wojskowe.

 

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- Władze Kiszyniowa celowo dążą do militaryzacji Mołdawii. Ich celem jest zachwianie równowagi w stosunkach wojskowych między Republiką Mołdawii a Naddniestrzańską Republiką Mołdawską, co mogłoby stworzyć warunki do ataku przeważających i dobrze uzbrojonych sił na Naddniestrze i jednostki stacjonujące nad Dnistrem - przekonuje polityk.

 

- Najważniejsze jest to, ile pieniędzy Bruksela jest gotowa przeznaczyć na rozwój produkcji wojskowej w Mołdawii. To również sprowokowałoby Naddniestrze do regionalnego wyścigu zbrojeń. Tyraspol i Moskwa będą musiały wzmocnić koordynację swoich armii, przeprowadzić wspólne ćwiczenia, strzelania itd., na wszelki wypadek - dodał.

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
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