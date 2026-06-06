"Odrzucając ofertę prezydenta Zełenskiego dotyczącą bezpośrednich rozmów pokojowych, Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny" - napisał Sybiha na platformie X.

"Od teraz wszystko będzie dla Rosji tylko gorsze". Sybiha ostrzega

"Od teraz wszystko będzie dla Rosji tylko gorsze. Straty na polu bitwy będą stale rosły, a porażki będą coraz bardziej upokarzające. Gospodarka pogrąży się w jeszcze głębszej recesji. Znikną kolejne miejsca pracy, wzrosną podatki, a inflacja uderzy w najmniej chronione grupy społeczne" - ostrzegł szef ukraińskiego MSZ.

W jego ocenie w Rosji nie ma już miejsc, których nie mogłyby dosięgnąć uderzenia Ukrainy. Zapowiedział, że intensywność ataków będzie tylko rosła.

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Sybiha dodał, że nasilać się będzie też międzynarodowa presja na Rosję, obejmując wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, zakazy wjazdu oraz pociągnięcie do odpowiedzialności za popełnione w Ukrainie zbrodnie.

"Wszystko to dlatego, że kremlowski fanatyk za wszelką cenę chce utrzymać się przy władzy i dla swoich szalonych iluzji jest gotów poświęcić przyszłość własnego kraju oraz doprowadzić do śmierci miliony ludzi. Wszystko dlatego, że nie chce uznać prostej prawdy: że nigdy nie osiągnie swoich celów na polu walki" - dodał minister.

Szef ukraińskiej dyplomacji ocenił, że Rosja prędzej czy później będzie musiała zgodzić się na rozwiązanie dyplomatyczne, jednak warunki będą dla niej znacznie gorsze.

List otwarty do Putina. Zełenski proponuje zakończenie wojny

Zełenski opublikował w czwartek list otwarty do Putina, w którym zaproponował mu zakończenie wojny i spotkanie. Rosyjski przywódca oświadczył, że nie zamierza spotykać się z Zełenskim, a wybrany przez niego otwarty sposób komunikacji uznał za "niewłaściwy".

Prezydent Ukrainy powiedział w piątek, że odmowa spotkania to przejaw niechęci Putina do zakończenia wojny. Zasugerował, że rozczarowało to wielu światowych przywódców.

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Prezydent USA Donald Trump skomentował inicjatywę Zełenskiego, mówiąc, że ogólnie uważa takie spotkanie za pozytywne. - Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić - stwierdził.

- Obie strony będą musiały pójść na kompromis. Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. Chcielibyśmy zobaczyć ich, to bardzo dobrzy ludzie. To dwa bardzo niezwykłe kraje, piękne kraje. Muszą przestać - dodał amerykański prezydent.