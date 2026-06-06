Steffen Kotre jest jednym z niemieckich polityków, który wziął udział w forum ekonomicznym w Petersburgu, nazywanym "rosyjskim Davos". Oprócz działaczy prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec, swoją obecność w Rosji potwierdzili także niemieccy przedsiębiorcy, po raz pierwszy od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Szef Izby Handlu Zagranicznego (AHK) Matthias Schepp stwierdził, że firmy chcą utrzymać gospodarcze kontakty z Rosją "z myślą o czasie po ewentualnym rozejmie". Forum zostało zorganizowane w dniach 3-6 czerwca.

"Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy współpracowali". Poseł AfD o współpracy z Rosją

- Rosyjskie technologie jądrowe należą do wiodących na świecie. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy współpracowali z Rosją również w tej dziedzinie. Nie mogę teraz powiedzieć, jak dokładnie to będzie działać w praktyce ani kto będzie odpowiedzialny za powrót do technologii jądrowej w Niemczech - powiedział Kotre cytowany przez kremlowską RIA Nowosti.

Dodał także, że oczywistością jest sytuacja, w której Niemcy będą musiały zaprosić specjalistów z całego świata, gdyż Niemcy "przez swoją naiwność i ideologiczne podejście" zniszczyli własną bazę technologiczną, przez co nie mają odpowiedniej wiedzy teoretycznej i kompetencji w tej dziedzinie.

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Według informacji podanych przez "Die Zeit", politycy AfD mieli rozmawiać w Petersburgu z menedżerami rosyjskich przedsiębiorstw państwowych, takich jak Rosnieft i Gazprom, a także z urzędnikami Kremla mającymi bezpośrednie kontakty z Władimirem Putinem.

Steffen Kotre był jednym z trzech polityków AfD, który pojawił się w polskim Sejmie na zorganizowanej przez posłów Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika i Romana Fritza konferencji prasowej. Kotre znany jest m.in. ze swoich prorosyjskich wypowiedzi. W listopadzie 2025 roku brał udział w prokremlowskiej konferencji w Soczi.