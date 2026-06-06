Polacy wskazali lidera prawicy. Nowy sondaż wskazuje na wyraźną przewagę
Jak wynika z najnowszego sondażu, Polacy wybierając lidera prawicy najczęściej wskazują na Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 38 proc. głosów, a drugi w tym zestawieniu prezydent Karol Nawrocki 19 proc. Niemal co trzeci badany nie ma na ten temat opinii.
W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" Polacy zostali zapytani o to, kto ich zdaniem jest liderem polskiej prawicy.
Najwięcej biorących udział w badaniu wskazało na prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego (38 proc.). Lider największej partii opozycyjnej, a w przeszłości m.in. premier i wicepremier uzyskał w sondażu znaczną przewagę nad resztą polityków.
Liderzy prawicy w Polsce. Kaczyński z dużą przewagą
Drugim najczęściej wybieranym politykiem jest Karol Nawrocki, wybrany przez 19 proc. ankietowanych. Prezydent RP przed startem w wyborach prezydenckich nie był związany z żadną partią polityczną, pełnił funkcje m.in. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
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Kolejne miejsca zajęli politycy znani ze swojej działalności parlamentarnej. 5 proc. Polaków za lidera prawicy uznaje Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej.
Za jego plecami w sondażu uplasowali się parlamentarzyści którzy otrzymali po 4 proc. głosów: Sławomir Mentzen (Konfederacja) i Mateusz Morawiecki (Prawo i Sprawiedliwość).
29 proc. badanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/Nie mam zdania", a 1 proc. "Ktoś inny".
Sondaż został przeprowadzony w dniach 28-29 maja 2026 roku na próbie 1057 dorosłych Polaków.Czytaj więcej