W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" Polacy zostali zapytani o to, kto ich zdaniem jest liderem polskiej prawicy.

Najwięcej biorących udział w badaniu wskazało na prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego (38 proc.). Lider największej partii opozycyjnej, a w przeszłości m.in. premier i wicepremier uzyskał w sondażu znaczną przewagę nad resztą polityków.

Liderzy prawicy w Polsce. Kaczyński z dużą przewagą

Drugim najczęściej wybieranym politykiem jest Karol Nawrocki, wybrany przez 19 proc. ankietowanych. Prezydent RP przed startem w wyborach prezydenckich nie był związany z żadną partią polityczną, pełnił funkcje m.in. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

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Kolejne miejsca zajęli politycy znani ze swojej działalności parlamentarnej. 5 proc. Polaków za lidera prawicy uznaje Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Za jego plecami w sondażu uplasowali się parlamentarzyści którzy otrzymali po 4 proc. głosów: Sławomir Mentzen (Konfederacja) i Mateusz Morawiecki (Prawo i Sprawiedliwość).

29 proc. badanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/Nie mam zdania", a 1 proc. "Ktoś inny".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28-29 maja 2026 roku na próbie 1057 dorosłych Polaków.