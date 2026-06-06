Ograniczenie tajemnicy spowiedzi. Jest decyzja francuskiego parlamentu

Świat

Projekt ustawy, której celem będzie objęcie małoletnich lepszą ochroną przed przemocą w szkołach oraz placówkach pozaszkolnych, został przez francuski parlament przyjęty z pominięciem planowanego zapisu ograniczenia tajemnicy spowiedzi. Dzięki takiemu rozwiązaniu księża mieliby obowiązek zgłaszania przypadków przestępstw przeciwko dzieciom, o których usłyszeli w konfesjonale.

Widok na salę obrad francuskiego Zgromadzenia Narodowego z wieloma posłami siedzącymi w rzędach.
PAP/EPA/Firas Abdullah
Francuski parlament głosował nad projektem ustawy dotyczącym tajemnicy spowiedzi

Próba ograniczenia tajemnicy spowiedzi we Francji wywołała falę sprzeciwu ze strony posłów prawicy oraz skrajnej prawicy, którzy zgłosili liczne poprawki, zagrażając przyjęciu tekstu. Ostatecznie w poniedziałek Zgromadzenie Narodowe przegłosowało projekt.

Francuski parlament zdecydował. Tajemnica spowiedzi utrzymana

Projekt ustawy, który w ostatecznym kształcie zyskał poparcie 187 członków francuskiego parlamentu, powstał na kanwie prac komisji śledczej zajmującej się skandalem w Bétharram. W 2025 r. rozpętała się burza w sprawie wstrząsających doniesień, które napłynęły ze strony uczniów szkoły katolickiej Notre-Dame-de-Bétharram.

 

Podopieczni placówki zgłaszali skargi dotyczące stosowania wobec nich przemocy, w tym przemocy seksualnej. Zarzucanych czynów duchowni mieli dopuścić się w latach 1970-2000, jednak opisywane fakty sięgały lat 50.

 

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- W tej chwili tak wiele osób wciąż tego doświadcza (przemocy wobec dzieci - red.), o czym świadczy zwłaszcza skala przestępstw popełnianych w placówkach pozaszkolnych w Paryżu - mówił podczas posiedzenia Paul Vannier, współautor projektu. Minister edukacji Edouard Geffray ujawnił, że od początku roku odnotowano 255 zgłoszeń dotyczących przemocy na tle seksualnym w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

"Skandal Bétharram" we Francji. Masowe zgłoszenia uczniów

Zawarte w przyjętym dokumencie przepisy mają służyć w szczególności zaostrzeniu kontroli nad osobami mającymi kontakt z dziećmi w szkołach oraz placówkach pozaszkolnych. Instytucje prywatne także zostaną poddane ściślejszemu nadzorowi.

 

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Projekt przewiduje obowiązek przedstawiania zaświadczenia o niekaralności w momencie zatrudnienia, a następnie co trzy lata, przez osoby mające kontakt z uczniami, zwłaszcza w placówkach pozaszkolnych. Na mocy aktu zostanie również utworzona lista osób, których czyny uniemożliwiają ponowne zatrudnienie w innej instytucji zapewniającej im kontakt z dziećmi. 

Maria Literacka / mjo / polsatnews.pl / Le Monde
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