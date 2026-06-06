Próba ograniczenia tajemnicy spowiedzi we Francji wywołała falę sprzeciwu ze strony posłów prawicy oraz skrajnej prawicy, którzy zgłosili liczne poprawki, zagrażając przyjęciu tekstu. Ostatecznie w poniedziałek Zgromadzenie Narodowe przegłosowało projekt.

Francuski parlament zdecydował. Tajemnica spowiedzi utrzymana

Projekt ustawy, który w ostatecznym kształcie zyskał poparcie 187 członków francuskiego parlamentu, powstał na kanwie prac komisji śledczej zajmującej się skandalem w Bétharram. W 2025 r. rozpętała się burza w sprawie wstrząsających doniesień, które napłynęły ze strony uczniów szkoły katolickiej Notre-Dame-de-Bétharram.

Podopieczni placówki zgłaszali skargi dotyczące stosowania wobec nich przemocy, w tym przemocy seksualnej. Zarzucanych czynów duchowni mieli dopuścić się w latach 1970-2000, jednak opisywane fakty sięgały lat 50.

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- W tej chwili tak wiele osób wciąż tego doświadcza (przemocy wobec dzieci - red.), o czym świadczy zwłaszcza skala przestępstw popełnianych w placówkach pozaszkolnych w Paryżu - mówił podczas posiedzenia Paul Vannier, współautor projektu. Minister edukacji Edouard Geffray ujawnił, że od początku roku odnotowano 255 zgłoszeń dotyczących przemocy na tle seksualnym w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

"Skandal Bétharram" we Francji. Masowe zgłoszenia uczniów

Zawarte w przyjętym dokumencie przepisy mają służyć w szczególności zaostrzeniu kontroli nad osobami mającymi kontakt z dziećmi w szkołach oraz placówkach pozaszkolnych. Instytucje prywatne także zostaną poddane ściślejszemu nadzorowi.

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Projekt przewiduje obowiązek przedstawiania zaświadczenia o niekaralności w momencie zatrudnienia, a następnie co trzy lata, przez osoby mające kontakt z uczniami, zwłaszcza w placówkach pozaszkolnych. Na mocy aktu zostanie również utworzona lista osób, których czyny uniemożliwiają ponowne zatrudnienie w innej instytucji zapewniającej im kontakt z dziećmi.