Piłkarska reprezentacja Ukrainy, która w minioną niedzielę wygrała towarzyski mecz z reprezentacją Polski 2:0, wciąż nie ogłosiła miejsca, w którym będzie rozgrywała nadchodzące mecze Ligi Narodów. Według terminarza, ukraińscy piłkarze zagrają swoje wrześniowe mecze z Węgrami i Gruzją na wyjeździe, a dopiero 2 października rozegrają pierwszy mecz w którym będą gospodarzem.

Liga Narodów. Gdzie zagra Ukraina? Nieoficjalnie: Kraków odmówił

Z powodu trwającej rosyjskiej inwazji, Ukraińcy rozgrywają swoje mecze poza ojczyzną. Według informacji przekazanych przez dziennikarza portalu Meczyki.pl Tomasza Włodarczyka, ukraińska federacja chciała zorganizować spotkania w Krakowie na stadionie przy ul. Reymonta, jednak nie otrzymała na to zgody.

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"Na drodze do porozumienia stanęły dwa aspekty - kwestie organizacyjne i stan murawy" - przekazał Włodarczyk.

Swoich spotkań domowych w europejskich pucharach na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana nie będzie też już rozgrywał Szachtar Donieck. Taką decyzję przekazał w sobotę prezes grającej na tym obiekcie Wisły Kraków, która wróciła do piłkarskiej ekstraklasy.

"Wisła Kraków i jej zespół po 4 trudnych latach, a wcześniej po ciężkiej walce o swoją egzystencję musi skupić się przede wszystkim na sprawach wiślackich" - poinformował.