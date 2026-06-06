Nieoficjalnie: Kraków odmawia Ukrainie. Muszą szukać innego miejsca

Polska

Piłkarska reprezentacja Ukrainy wciąż szuka stadionu, na którym będzie rozgrywała mecze rozpoczynającej się we wrześniu Ligi Narodów. Według doniesień mediów, Ukraińcy chcieli zagrać w Krakowie, jednak ich prośba została odrzucona. Swoich meczów w stolicy Małopolski nie będzie też już rozgrywał Szachtar Donieck.

Piłkarze reprezentacji Ukrainy świętują zdobytego gola, stojąc w grupie na boisku.
PAP/Maciej Kulczyński
Piłkarze reprezentacji Ukrainy nie wiedzą, gdzie zagrają domowe mecze Ligi Narodów

Piłkarska reprezentacja Ukrainy, która w minioną niedzielę wygrała towarzyski mecz z reprezentacją Polski 2:0, wciąż nie ogłosiła miejsca, w którym będzie rozgrywała nadchodzące mecze Ligi Narodów. Według terminarza, ukraińscy piłkarze zagrają swoje wrześniowe mecze z Węgrami i Gruzją na wyjeździe, a dopiero 2 października rozegrają pierwszy mecz w którym będą gospodarzem.

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Z powodu trwającej rosyjskiej inwazji, Ukraińcy rozgrywają swoje mecze poza ojczyzną. Według informacji przekazanych przez dziennikarza portalu Meczyki.pl Tomasza Włodarczyka, ukraińska federacja chciała zorganizować spotkania w Krakowie na stadionie przy ul. Reymonta, jednak nie otrzymała na to zgody.

 

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"Na drodze do porozumienia stanęły dwa aspekty - kwestie organizacyjne i stan murawy" - przekazał Włodarczyk.

 

Swoich spotkań domowych w europejskich pucharach na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana nie będzie też już rozgrywał Szachtar Donieck. Taką decyzję przekazał w sobotę prezes grającej na tym obiekcie Wisły Kraków, która wróciła do piłkarskiej ekstraklasy. 

 

"Wisła Kraków i jej zespół po 4 trudnych latach, a wcześniej po ciężkiej walce o swoją egzystencję musi skupić się przede wszystkim na sprawach wiślackich" - poinformował.

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Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
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