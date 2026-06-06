Druga część długiego weekendu mija pogodnie, z temperaturą w granicach 20-25 st. C. Przelotne opady deszczu prognozowane są jedynie w zachodniej połowie kraju - poinformowała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie w kraju jest małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 st. C do 25 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, od 17 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, na południu z kierunków wschodnich. Lokalnie wiatr słaby, zmienny.

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W nocy soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. W drugiej połowie nocy na zachodzie i południu zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Bez opadów na wschodzie kraju. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. C miejscami na wschodzie, 14 st. C w centrum, do 16 st. C na północnym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich.

Jaka pogoda w niedzielę

W niedzielę, jak podaje serwis twojapogoda.pl, wrócą deszcze i burze, które mogą być gwałtowne.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz punktowo wyniesie do około 10 mm. Temperatura maksymalna do około 27 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy do około 65 km/h.

W niedzielę na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe, a w pozostałej części kraju umiarkowane i duże. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Najbardziej intensywne spodziewane są na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C nad morzem, około 23 st. C na wschodzie i zachodzie, do 26 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

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an / PAP / polsatnews.pl