Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w Bodzewie. Jak podaje portal gostyn24.pl trzy osoby podróżowały bryczką w kierunku Świętej Góry, gdzie odbywa się V Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych.

W pewnym momencie, podczas wymijania z ciągnikiem rolniczym, ciągnący bryczkę koń się spłoszył, co doprowadziło do wywrócenia się pojazdu.

Lokalne media podają, że w wypadku ucierpiał proboszcz miejscowej parafii, który kierował bryczką.

Wypadek bryczki, ksiądz trafił do szpitala

- 53-letni woźnica został przetransportowany do szpitala przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz, który zabierał poszkodowanego stwierdził ogólne potłuczenia ciała oraz rozległe obrażenia powłok skórnych nóg, rąk i głowy. Dokładnie obrażenia będą znane po badaniach. Dotychczas nie mamy informacji ze szpitala. Prowadzimy czynności w kierunku wypadku drogowego - przekazała portalowi gostyn24.pl kom. Monika Curyk, oficer prasowy KPP Gostyniu.

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Według lokalnych mediów podróżujące z księdzem kobiety zdążyły opuścić wóz przed upadkiem. Powożący zaprzęgiem ksiądz miał zostać "przygnieciony przez bryczkę" i ciągnięty kilkadziesiąt metrów - wynika z nieoficjalnych informacji.

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- Nie było możliwości wykonania badania stanu trzeźwości na miejscu zdarzenia. Ta czynność została zlecona policjantom z Puszczykowa bo właśnie do tego szpitala trafił poszkodowany - przekazała kom. Monika Curyk, oficer prasowy KPP w Gostyniu.

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an / polsatnews.pl