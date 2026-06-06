Ksiądz w szpitalu po wypadku bryczki. Na miejscu lądował LPR
W Bodzewie (woj. wielkopolskie) doszło do wypadku z udziałem miejscowego księdza. Jak podają lokalne media, duchowny został przygnieciony przez bryczkę, która powoził, jadąc na lokalną pielgrzymkę. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał proboszcza o szpitala.
Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w Bodzewie. Jak podaje portal gostyn24.pl trzy osoby podróżowały bryczką w kierunku Świętej Góry, gdzie odbywa się V Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych.
W pewnym momencie, podczas wymijania z ciągnikiem rolniczym, ciągnący bryczkę koń się spłoszył, co doprowadziło do wywrócenia się pojazdu.
Lokalne media podają, że w wypadku ucierpiał proboszcz miejscowej parafii, który kierował bryczką.
Wypadek bryczki, ksiądz trafił do szpitala
- 53-letni woźnica został przetransportowany do szpitala przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz, który zabierał poszkodowanego stwierdził ogólne potłuczenia ciała oraz rozległe obrażenia powłok skórnych nóg, rąk i głowy. Dokładnie obrażenia będą znane po badaniach. Dotychczas nie mamy informacji ze szpitala. Prowadzimy czynności w kierunku wypadku drogowego - przekazała portalowi gostyn24.pl kom. Monika Curyk, oficer prasowy KPP Gostyniu.
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Według lokalnych mediów podróżujące z księdzem kobiety zdążyły opuścić wóz przed upadkiem. Powożący zaprzęgiem ksiądz miał zostać "przygnieciony przez bryczkę" i ciągnięty kilkadziesiąt metrów - wynika z nieoficjalnych informacji.
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- Nie było możliwości wykonania badania stanu trzeźwości na miejscu zdarzenia. Ta czynność została zlecona policjantom z Puszczykowa bo właśnie do tego szpitala trafił poszkodowany - przekazała kom. Monika Curyk, oficer prasowy KPP w Gostyniu.Czytaj więcej