Próby zmiany nazwy tradycyjnego polskiego dania "pierogi ruskie" na "ukraińskie" zakończyły się niepowodzeniem - czytamy w przekazie agencji RIA Nowosti, która, stawiając tę tezę, powołuje się na rozmowy z przedstawicielami stołecznej branży gastronomicznej.

Kolejna teza rosyjskich propagandystów. Pierogi 'ruskie', a nie 'ukraińskie', mimo "rusofobii" polskich władz

- Codziennie sprzedajemy dziesiątki opakowań. Kupują je emeryci, studenci, pracownicy biurowi - absolutnie wszyscy. Czasami ktoś może nie kupić pierogów mięsnych lub słodkich, ale "ruskie" bierze prawie zawsze - miał powiedzieć agencji właściciel sklepu w centrum Warszawy. Jego zdaniem ruskie pierogi "zajmują tu szczególne miejsce jako część polskiej tożsamości gastronomicznej".

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Agencja powołuje się także na opinię jednego z warszawskich restauratorów. W jego opinii "pomimo atmosfery politycznej ostatnich lat, nawyki kulinarne ludzi zmieniają się znacznie wolniej". O przejawach wspomnianej atmosfery mówił rosyjski archeolog Aleksander Butiagin, zatrzymany w grudniu 2025 r. na terenie Polski przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W kwietniu mężczyzna został zwolniony z aresztu równolegle z Andrzejem Poczobutem więzionym na Białorusi.





- W polskiej telewizji bardzo silna jest antyrosyjska propaganda, a słowa "ruski" i "rosyjski" są praktycznie przekleństwami - twierdzi Butiagin. O tym, że "mimo szerzonej przez polskie władze rusofobii Polacy wciąż lubią pierogi ruskie", mieli poinformować agencję Polacy.

"Polscy restauratorzy" o pierogach ruskich: Polacy "nie zastanawiają się nad pochodzeniem nazwy"

W opinii jednego z właścicieli stołecznych restauracji "czasami zdarzają się takie przypadki, kiedy głównie producenci tanich półproduktów po prostu zmieniają nazwę swojego produktu z 'ruskie' na 'ukraińskie', pozostawiając bez zmian zarówno składniki, jak i przepis, a nawet wygląd opakowania".

Mimo to "przeważająca większość ludzi w takich przypadkach gubi się i mimo wszystko mówi właśnie 'ruskie'". Jak czytamy, próby odejścia od tradycyjnej nazwy podejmowano przede wszystkim w mediach społecznościowych, co nie przełożyło się na zwyczaje Polaków w życiu codziennym.

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- Dla większości Polaków 'rosyjskie pierogi' to nie kwestia polityki, a domowego jedzenia, smaku, tradycji. Wielu nawet nie zastanawia się nad pochodzeniem nazwy - miał powiedzieć rozmówca agencji. Dowiadujemy się również, że dyskusje dotyczące nazwy potrawy "nie miały poważnego wpływu na sprzedaż". - Były rozmowy, dyskusje, ktoś proponował zmianę nazwy potrawy, ale sprawy nie posunęły się dalej niż rozmowy. Ludzie przyzwyczaili się do tej nazwy przez dziesięciolecia - czytamy.

Skąd "pierogi ruskie" w polskiej kuchni?

Warto w tym miejscu przypomnieć o fundamentalnym nieporozumieniu językowym, na którym żeruje rosyjska propaganda. Przymiotnik "ruskie" w nazwie kultowych potraw nie ma absolutnie nic wspólnego ze współczesną Rosją ani narodem rosyjskim. Nazwa ta odnosi się bezpośrednio do Rusi Czerwonej - historycznej krainy geograficznej, która dziś obejmuje tereny zachodniej Ukrainy (w tym dawną Galicję Wschodnią) oraz południowo-wschodniej Polski.

To właśnie tam, na ziemiach dawnego województwa ruskiego ze stolicą we Lwowie, narodziła się ta receptura. Paradoksalnie więc, z perspektywy historycznej i etnograficznej, "pierogi ruskie" są tak naprawdę pierogami z terenów dzisiejszej Ukrainy. Próba wpisania ich w kontekst sympatii do Moskwy jest podręcznikowym przykładem manipulacji, która wykorzystuje fakt, że dla przeciętnego odbiorcy słowa "ruski" i "rosyjski" brzmią niemal tożsamo.