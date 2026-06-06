Trąba powietrzna w Cudnochach została zaobserwowana w piątek w godzinach popołudniowych. Tego dnia wskazywano, że rozwój tornada w tej okolicy nie jest wykluczony. W rejonie Mrągowa i Mikołajek odnotowano wówczas sygnały nadchodzącej burzy oraz silnych opadów. Jak dotąd nie pojawiły się doniesienia o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

Tornado w Cudnochach. Potwierdzenie w ESWD

"W rejonie Mrągowa i Mikołajek powstała superkomórka burzowa. Cechuje się wyraźnymi cechami morfologicznymi. Mogą jej towarzyszyć silne porywy wiatru, opady gradu o dużej średnicy, intensywne opady deszczu. Możliwość rozwoju trąby powietrznej nie jest wykluczona" - poinformował w piątek Piotr Szuster z IMGW we wpisie zamieszczonym na platformie X.

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W sobotę Szuster przekazał, że wystąpienie trąby powietrznej w Cudnochach potwierdzono w Europejskiej Bazie Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (ESWD).

W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.



Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb — Pietrek Szuster (@retsuz) June 6, 2026

Trąba powietrzna w Balcarzowicach. Rząd wesprze poszkodowanych

W ostatnim czasie ze skutkami przejścia trąby powietrznej musieli, i wciąż muszą, mierzyć się mieszkańcy Balcarzowic w województwie opolskim. Tornado pojawiło się tam 30 maja, uszkadzając 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Dwa z nich zostały wyłączone z użytku decyzją nadzoru budowlanego.

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- Obraz jest postapokaliptyczny - mówił w niedzielę burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom, który na antenie regionalnego Radia Opole oszacował straty na kilka milionów złotych.

W poniedziałek MSWiA poinformowało, że poszkodowani otrzymają wsparcie od rządu. "Została powołana komisja oceniająca szkody wraz z przedstawicielami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po oszacowaniu strat poszkodowane rodziny będą mogły złożyć wnioski o wypłatę zasiłków. Poszkodowani mieszkańcy mają również zapewnione wsparcie psychologiczne, w tym psychologów dziecięcych" - przekazał resort we wpisie zamieszczonym na platformie X.