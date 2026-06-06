Finał French Open. Maja Chwalińska nie dała rady Rosjance

Obie tenisistki po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi. W pierwszym secie, który trwał 44 minuty

do stanu 2:2 żadna z zawodniczek nie wygrała gema przy swoim podaniu.

W piątym udało się to Chwalińskiej, dzięki czemu objęła prowadzenie 3:2, lecz od tej pory na korcie zaczęła dominować rywalka. 19-letnia Rosjanka wygrała cztery kolejne gemy, w tym dwa ostatnie - bardzo szybko.

24-letnia Chwalińska jest czwartą polską tenisistką, która wystąpiła w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie.

Pierwszą - jeszcze przed II wojną światową - była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska (obie bez powodzenia), a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek. W Paryżu była najlepsza w latach 2020 i 2022-24, w 2022 roku zwyciężyła też w US Open w Nowym Jorku, a przed rokiem wygrała turniej na Wimbledonie.

Wkrótce więcej informacji...