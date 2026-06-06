"Siły CENTCOM zestrzeliły cztery irańskie drony szturmowe wystrzelone w kierunku cieśniny Ormuz. Stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla regionalnego ruchu morskiego" - przekazano w oświadczeniu CENTCOM.

"Siły amerykańskie zaatakowały następnie irańskie stacje radarowe nadzoru wybrzeża w Goruk i na wyspie Keszm, aby bronić się przed dalszymi atakami" - dodano.

Bliski Wschód. USA informują o irańskich dronach i pociskach

Nie jest dotąd jasne, co miało być celem ataku irańskich dronów. Irańska agencja Mehr podawała wcześniej, że w okolicach cieśniny Ormuz siły irańskie oddały "strzały ostrzegawcze", prawdopodobnie związane z ruchami okrętów USA. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) twierdzi, że w odwecie za ataki USA zaatakował bazy amerykańskie w regionie oraz ostrzelał cztery tankowce.

CENTCOM przekazało również informację o zneutralizowaniu lecących w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu siedmiu irańskich pocisków balistycznych. Według wstępnych ocen Amerykanów, sześć z nich zostało przechwyconych, a siódmy nie dotarł do zamierzonego celu.

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"Obecnie nie ma doniesień o poszkodowanych wśród personelu amerykańskiego, a irańskie twierdzenia o uszkodzeniu dowództwa 5. Floty USA w Bahrajnie są fałszywe" - dodano.

To kolejna w ciągu ostatnich dni wymiana ciosów między USA i Iranem mimo trwającego formalnie zawieszenia broni. Jak dotąd prezydent USA Donald Trump bagatelizował wzajemne ataki, twierdząc, że na Bliskim Wschodzie rozejm "jest wtedy, kiedy strzela się bardziej umiarkowanie".

W rozmowach pokojowych Iranu z USA trwa impas. Zgodnie z deklaracją prezydenta USA Donalda Trumpa z 22 kwietnia wprowadzone dwa tygodnie wcześniej zawieszenie broni obowiązuje "do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat".

jp / polsatnews.pl / PAP / Reuters