Xi Jinping z oficjalną wizytą w Korei Północnej. Po raz pierwszy od siedmiu lat

8 i 9 czerwca Xi Jingping będzie przebywał z oficjalną wizytą państwową w Korei Północnej. Przywódca Chin przybędzie do Pjongjangu na zaproszenie Kim Dzong Una. Do ostatniego spotkania przywódców doszło w Pekinie we wrześniu 2025 r. przy okazji uroczystości związanych z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej.

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Komunikaty państwowych agencji nie ujawniły harmonogramu wizyty. Rozpoczynająca się w poniedziałek wizyta będzie pierwszą podróżą Xi Jinpinga do Korei Północnej od 2019 r.

Przywódca Chin odwiedzi Pjongjang. Spotkanie z Kim Dzong Unem po raz pierwszy od siedmiu lat

Południowokoreańska agencja Yohnap zwróciła uwagę, że wizyta jest elementem dyplomatycznej ofensywy przywódcy Chin. Po tym, jak Xi Jinping gościł w Pekinie najpierw Donalda Trumpa, a następnie Władimira Putina, kolejnym punktem jest wizyta w Pjongjangu, który w ciągu ostatnich miesięcy zacieśnił współpracę z Moskwą, m.in. w obszarze militarnym.

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Ponadto wizyta przypada w 65. rocznicę zawarcia traktatu o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Chinami a Korea Północną. Podczas wizyty Xi Jinpinga możemy się spodziewać odnowienia tej umowy - podała Yohnap.