Xi Jinping z oficjalną wizytą w Korei Północnej. Po raz pierwszy od siedmiu lat

Świat Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl

Przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek rozpocznie oficjalną dwudniową wizytę w Korei Północnej - podały chińska agencja państwowa Xinhua i północnokoreańska agencja KCNA. Sekretarz generalny Chińskiej Partii Komunistycznej przybędzie do Pjongjangu na zaproszenie Kim Dzong Una, jednak żadna ze stron nie ujawniła programu wizyty ani zagadnień, które mają przedyskutować liderzy. 

Xi Jinping i Kim Dzong Un siedzą przy stole podczas spotkania.
Kremlin
Xi Jinping w poniedziałek rozpocznie dwudniową wizytę w Korei Północnej

8 i 9 czerwca Xi Jingping będzie przebywał z oficjalną wizytą państwową w Korei Północnej. Przywódca Chin przybędzie do Pjongjangu na zaproszenie Kim Dzong Una. Do ostatniego spotkania przywódców doszło w Pekinie  we wrześniu 2025 r. przy okazji uroczystości związanych z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej.

 

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Komunikaty państwowych agencji nie ujawniły harmonogramu wizyty. Rozpoczynająca się w poniedziałek wizyta będzie pierwszą podróżą Xi Jinpinga do Korei Północnej od 2019 r

Przywódca Chin odwiedzi Pjongjang. Spotkanie z Kim Dzong Unem po raz pierwszy od siedmiu lat

Południowokoreańska agencja Yohnap zwróciła uwagę, że wizyta jest elementem dyplomatycznej ofensywy przywódcy Chin. Po tym, jak Xi Jinping gościł w Pekinie najpierw Donalda Trumpa, a następnie Władimira Putina, kolejnym punktem jest wizyta w Pjongjangu, który w ciągu ostatnich miesięcy zacieśnił współpracę z Moskwą, m.in. w obszarze militarnym.

 

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Ponadto wizyta przypada w 65. rocznicę zawarcia traktatu o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Chinami a Korea Północną. Podczas wizyty Xi Jinpinga możemy się spodziewać odnowienia tej umowy - podała Yohnap.

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