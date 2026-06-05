Wybuch na terminalu lotniczym w Kijowie, nie żyje jedna osoba. Prokuratura: To był zamach
Na terminalu pocztowym w rejonie obołonskim w Kijowie doszło do eksplozji, zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne - podała policja. Do eksplozji doszło do podczas kontroli jednej z paczek. Kijowska prokuratura zakwalifikowała tragedię jako akt terrorystyczny.
Do eksplozji doszło na terenie sortowni operatora pocztowego w rejonie obołońskim w Kijowie. Wybuch nastąpił podczas kontroli jednej z paczek, zginął 59-latek, a dwie osoby w wieku 47 i 41 lat zostały ranne - podała policja.
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Na miejscu pracuje dochodzeniowo-operacyjna i specjaliści ds. materiałów wybuchowych. Trwa zbieranie materiału dowodowego i ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tragedii.
Eksplozja w sortowni paczek w Kijowie. Nie żyje jedna osoba, dwie zostały ranne
Prokuratura w Kijowie potwierdziła, że wybuch został zakwalifikowany jako zamach terrorystyczny.
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"Eksplozja na terminalu pocztowym w rejonie obołońskim w Kijowie, do której doszło dziś rano, została zakwalifikowana jako akt terrorystyczny. Wszczęto śledztwo w sprawie artykułu 258 Kodeksu karnego Ukrainy, część 3 - aktu terrorystycznego, w wyniku którego doszło do śmierci" - podała Prokuratora Miejska w Kijowie.
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Dochodzenie w sprawie ustalenia sprawcy prowadzą śledczy Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Osobie odpowiedzialnej za atak grozi od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniej kara więzienia oraz konfiskaty całości mienia.