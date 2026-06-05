Do eksplozji doszło na terenie sortowni operatora pocztowego w rejonie obołońskim w Kijowie. Wybuch nastąpił podczas kontroli jednej z paczek, zginął 59-latek, a dwie osoby w wieku 47 i 41 lat zostały ranne - podała policja.

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Na miejscu pracuje dochodzeniowo-operacyjna i specjaliści ds. materiałów wybuchowych. Trwa zbieranie materiału dowodowego i ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tragedii.

Eksplozja w sortowni paczek w Kijowie. Nie żyje jedna osoba, dwie zostały ranne

Prokuratura w Kijowie potwierdziła, że wybuch został zakwalifikowany jako zamach terrorystyczny.

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"Eksplozja na terminalu pocztowym w rejonie obołońskim w Kijowie, do której doszło dziś rano, została zakwalifikowana jako akt terrorystyczny. Wszczęto śledztwo w sprawie artykułu 258 Kodeksu karnego Ukrainy, część 3 - aktu terrorystycznego, w wyniku którego doszło do śmierci" - podała Prokuratora Miejska w Kijowie.



Dochodzenie w sprawie ustalenia sprawcy prowadzą śledczy Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Osobie odpowiedzialnej za atak grozi od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniej kara więzienia oraz konfiskaty całości mienia.