Wybuch drona morskiego w kraju NATO. Uruchomiono Czerwony Plan Interwencyjny

Według informacji podawanych przez Ministerstwo Obrony Rumunii dron morski został wykryty w cywilnym porcie w Konstancy. Do eksplozji doszło około godziny 10:30. Nikt nie został ranny.

"Obszar ten został już zabezpieczony i odizolowany przez siły rumuńskiego wywiadu, straży przybrzeżnej i ministerstwa obrony narodowej, a obiekt był w tym czasie poddawany ocenie i zabezpieczaniu" - czytamy w komunikacie.

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Jak podkreślono, maszyna jest tego samego typu, co modele używane w wojnie w Ukrainie.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

"Chcielibyśmy zaznaczyć, że obiekt ten nie jest częścią wyposażenia armii rumuńskiej i nie brał udziału w ostatnich ćwiczeniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w rejonie Morza Czarnego" - napisano.

"Sytuacja jest dynamiczna, przekażemy Państwu informacje i oficjalne dane, gdy tylko będą dostępne. Sprawę prowadzi prokuratura przy Sądzie Apelacyjnym w Konstancy" - przekazał resort.

Wybuch drona w rumuńskim porcie. Uruchomiono Czerwony Plan Interwencyjny

Rumuńska stacja DIGI24 podała, powołując się na źródła w służbach, że w pobliżu miejsca eksplozji odnalezione zostały kolejne cztery drony morskie z materiałami wybuchowymi. Teren portu w Konstancy został ewakuowany.

Komunikat w sprawie eksplozji opublikowała Ambasada RP w Rumunii, informując o ewakuacji wybrzeża. Placówka wezwała przebywających w okolicy Polaków do stosowania się do zaleceń służb.

"Ewakuacja wybrzeża w miejscowości Konstanca w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji drona morskiego. Prosimy o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych i władz lokalnych" - podała ambasada.

Coraz groźniejsze incydenty w Rumunii. Rosjanie zaprzeczają odpowiedzialności

Na doniesienia o wybuchu w rumuńskim porcie zareagował Michaił Gałuzin, wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Choć polityk przebywa aktualnie w Petersburgu, na tamtejszym Międzynardowym Forum Ekonomicznym, to nie miał problemu nie tylko ze stwierdzeniem, że Rosja nie odpowiada za incydent, ale także obwinił za niego Ukrainę.

- Za atakami dronowymi na statki towarowe na Morzu Azowskim stoi nazistowski reżim kijowski - powiedział Gałuzin cytowany przez agencję RIA.

Eksplozja drona w porcie w Konstancy to kolejny incydent na terytorium Rumunii w ostatnich dniach. Przed tygodniem rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku w mieście Gałacz w południowo-wschodniej części kraju. Ranne zostały dwie osoby.

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"Rumunia podejmie niezbędne środki dyplomatyczne w związku z tym poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego i jej przestrzeni powietrznej. Rumunia poinformowała europejskie państwa członkowskie, sojuszników oraz Sekretarza Generalnego NATO o okolicznościach i zażądała środków mających na celu przyspieszenie transferu środków mających pomóc w zwalczaniu wrogich dronów. Federacja Rosyjska ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za te poważne i nieodpowiedzialne działania" - przekazała wówczas minister spraw zagranicznych Rumunii Toiu Oana.

Szefowa rumuńskiej dyplomacji poinformowała, że po incydencie w Gałacz władze w Bukareszcie brały pod uwagę uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który umożliwia państwu członkowskiemu zainicjowanie konsultacji w sytuacji, gdy uzna ono, że zagrożone są jego bezpieczeństwo, integralność terytorialna lub niezależność polityczna.

Artykuł 4. uruchomiła Polska, gdy we wrześniu 2025 r. jej przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony.