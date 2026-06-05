O tragedii poinformowały w piątek władze Nigru - państwa w Afryce Zachodniej. Podróżujący ciężarówką powracali do domów z festiwalu religijnego w Talhandeku w sąsiednim Mali, zorganizowanego z okazji muzułmańskiego święta Eid al-Adha. Podróż trwała kilka dni.

Z nieznanych przyczyn pojazd zatrzymał się nieoczekiwanie ok. 80 km od Assamaki - miasta w północno-zachodniej części kraju, tuż obok granicy z Algierią. Z relacji przekazanej przez rząd Nigru wynika, że kierowca oraz pasażerowie próbowali naprawić samochód, jednak ich wysiłki nie przyniosły efektu.

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Po pomoc ruszyło dwóch mężczyzn, którzy zdecydowali się na pieszą wędrówkę celem odnalezienia źródła wody. Po przejściu 50 kilometrów, udało im się je zlokalizować. Po zaspokojeniu pragnienia, udali się w dalszą podróż - 20 km do Assamaki - gdzie powiadomili o sytuacji.

Gubernator generalny regionu Agadez Ibra Boulama Issa powołał grupę ratowniczą, która udała się na miejsce zdarzenia. Niestety, było już za późno, by uratować podróżnych, którzy spędzili kilka dni bez dostępu do wody i trwałego schronienia przed słońcem. - Pod nieruchomą ciężarówką i w jej otoczeniu znaleziono dziesiątki martwych ciał - mówił Issa.

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- Podróżni znaleźli się w pułapce w sercu wrogiego środowiska, gdzie ekstremalne temperatury i brak punktów zaopatrzenia sprawiają, że przetrwanie jest niezwykle trudne - dodał.

Na miejscu zdarzenia wykopano masowe groby, w których złożone zostały ciała 49 ofiar.

Źródło: Euronews, Reuters