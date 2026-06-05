Tobiasz Bocheński w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

Polska

Europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński będzie odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze z krawatem siedzi i patrzy w bok. W tle znajdują się ekrany z widokiem nocnego miasta.
Polsat News
Tobiasz Bocheński w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu Magdalena Sakowska porozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, politologiem Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wszystkie odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć na stronie tutaj.

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mbd / polsatnews.pl / Polsat News
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