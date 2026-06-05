Europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński będzie odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.