Tobiasz Bocheński w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Polska
Europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński będzie odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Tobiasz Bocheński w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części programu Magdalena Sakowska porozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, politologiem Uniwersytetu Warszawskiego.
Wszystkie odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć na stronie tutaj.Czytaj więcej