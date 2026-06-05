Putin odniesie się do listu Zełenskiego. Kreml zapowiada: Warto na to czekać

Wkrótce po publikacji listu Wołodymyra Zełenskiego Kreml, ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa, poinformował, że zapoznał się z jego treścią. Przedstawiciel Władimira Putina wskazał jednocześnie, że sam przywódca nie miał jeszcze okazji przeczytać dokumentu.

W piątek Pieskow przedstawił kolejne stanowisko dotyczące oświadczenia ukraińskiego prezydenta. Jak powiadomił, rosyjski dyktator odniesie się do zawartych w liście kwestii.

Zełenski napisał list do Putina. Kreml zapowiada odpowiedź, "warto czekać"

Jak podaje propagandowa rosyjska agencja państwowa Tass, Pieskow miał stwierdzić, że "warto czekać" na odpowiedź Władimira Putina. - Nie chciałbym teraz wyprzedzać faktów. Na pewno ten temat będzie (poruszony), nie można go tak po prostu nie poruszyć - powiedział. - Poczekajmy jednak na ocenę prezydenta - uciął temat podczas briefingu prasowego rzecznik Kremla.

Nieco więcej na temat publicznego komunikatu Zełenskiego powiedział natomiast Dienis Puszylin - przewodniczący parlamentu tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (nieuznawanego na arenie międzynarodowej "państwa" powołanego przez prorosyjskich separatystów w Ukrainie).

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Jego zdaniem, publikacja listu ukraińskiego prezydenta nie służy niczemu innemu, jak poprawie społecznego odbioru przywódcy i jego wizerunku. - Gdyby istniała prawdziwa chęć rozwiązania konfliktu, leżałaby ona na innym poziomie - powiedział.

- Takie działania PR-owe, jako kampania PR prawdopodobnie wygląda dobrze, ale jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktu, mam bardzo poważne wątpliwości - ocenił rosyjski uzurpator.

Prezydent Ukrainy wzywa do zakończenia wojny. W przeciwnym razie Putin będzie walczył "o swoje istnienie"

W otwartym liście Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina znalazło się wezwanie do zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy zaproponował rosyjskiemu przywódcy spotkanie i ostrzegał, że w przypadku odmowy Kijów będzie kontynuował walkę "o swoje istnienie".

"Ale ty również będziesz musiał walczyć o swoje istnienie - nie o istnienie Rosji, lecz o swoje. I to nie jest groźba ode mnie ani ze strony Ukrainy. To fakt z historii Rosji, który dobrze znasz: gdy Rosja się męczy, nadchodzi zmiana" - napisał Zełenski.

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"Wybór należy teraz do ciebie. Dość wojny. Ukraina proponuje zakończenie tej wojny. Musi to być przeprowadzone uczciwie, z godnością i z gwarancją, że wojna nie zostanie wznowiona. Widzimy, że Stany Zjednoczone są całkowicie skupione na kwestii Iranu i byłoby błędem po prostu czekać, aż wojna w Europie znów stanie w centrum ich uwagi" - czytamy w liście.