Putin odniesie się do listu Zełenskiego. Kreml zapowiada: Warto na to czekać
Kreml zapowiada, że Władimir Putin ustosunkuje się do skierowanego doń listu otwartego opublikowanego w czwartek przez Wołodymyra Zełenskiego, i że "warto na to czekać". Do sprawy odniósł się też wyznaczony przez władze Rosji przewodniczący parlamentu nieuznawanej na arenie międzynarodowej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.
Wkrótce po publikacji listu Wołodymyra Zełenskiego Kreml, ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa, poinformował, że zapoznał się z jego treścią. Przedstawiciel Władimira Putina wskazał jednocześnie, że sam przywódca nie miał jeszcze okazji przeczytać dokumentu.
W piątek Pieskow przedstawił kolejne stanowisko dotyczące oświadczenia ukraińskiego prezydenta. Jak powiadomił, rosyjski dyktator odniesie się do zawartych w liście kwestii.
Zełenski napisał list do Putina. Kreml zapowiada odpowiedź, "warto czekać"
Jak podaje propagandowa rosyjska agencja państwowa Tass, Pieskow miał stwierdzić, że "warto czekać" na odpowiedź Władimira Putina. - Nie chciałbym teraz wyprzedzać faktów. Na pewno ten temat będzie (poruszony), nie można go tak po prostu nie poruszyć - powiedział. - Poczekajmy jednak na ocenę prezydenta - uciął temat podczas briefingu prasowego rzecznik Kremla.
Nieco więcej na temat publicznego komunikatu Zełenskiego powiedział natomiast Dienis Puszylin - przewodniczący parlamentu tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (nieuznawanego na arenie międzynarodowej "państwa" powołanego przez prorosyjskich separatystów w Ukrainie).
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Jego zdaniem, publikacja listu ukraińskiego prezydenta nie służy niczemu innemu, jak poprawie społecznego odbioru przywódcy i jego wizerunku. - Gdyby istniała prawdziwa chęć rozwiązania konfliktu, leżałaby ona na innym poziomie - powiedział.
- Takie działania PR-owe, jako kampania PR prawdopodobnie wygląda dobrze, ale jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktu, mam bardzo poważne wątpliwości - ocenił rosyjski uzurpator.
Prezydent Ukrainy wzywa do zakończenia wojny. W przeciwnym razie Putin będzie walczył "o swoje istnienie"
W otwartym liście Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina znalazło się wezwanie do zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy zaproponował rosyjskiemu przywódcy spotkanie i ostrzegał, że w przypadku odmowy Kijów będzie kontynuował walkę "o swoje istnienie".
"Ale ty również będziesz musiał walczyć o swoje istnienie - nie o istnienie Rosji, lecz o swoje. I to nie jest groźba ode mnie ani ze strony Ukrainy. To fakt z historii Rosji, który dobrze znasz: gdy Rosja się męczy, nadchodzi zmiana" - napisał Zełenski.
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"Wybór należy teraz do ciebie. Dość wojny. Ukraina proponuje zakończenie tej wojny. Musi to być przeprowadzone uczciwie, z godnością i z gwarancją, że wojna nie zostanie wznowiona. Widzimy, że Stany Zjednoczone są całkowicie skupione na kwestii Iranu i byłoby błędem po prostu czekać, aż wojna w Europie znów stanie w centrum ich uwagi" - czytamy w liście.Czytaj więcej