Prognoza pogody na długi weekend. Deszcz i burze, ale temperatury letnie
Długi czerwcowy weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo, nie zabraknie burz, a nawet opadów gradu. Dobre wieści są takie, że piątek, sobota będą ciepłe - w zdecydowanej większości kraju w ciągu dnia termometry pokażą 20 st. C i więcej. Wyjątkiem będzie region Sudetów, gdzie w piątek temperatura wyniesie 14 st C - podał IMGW.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w piątek nad większością kraju będzie utrzymywać się duże i całkowite zachmurzenie. Na przejaśnienia można liczyć tylko we wschodniej części kraju i w północno-zachodniej Polsce.
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Prognoza pogody na piątek. Duże zachmurzenie, deszcz, miejscami burze z gradem
W zachodniej Polsce należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu - od 10 do 25 mm, na Pomorzu do 30 mm. W pozostałej części kraju opady deszczu będą przelotne. Po południu i wieczorem pojawią się burze, także burze z gradem.
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Temperatura maksymalna w piątek od 16 do 20 st. C. na zachodzie oraz od 20 do 26 st. we wschodniej części kraju. Tylko w regionie Sudetów będzie chłodniej - temperatura nie przekroczy 14 st. C.
W sobotę niewielkie rozpogodzenia. Nadal ciepło
W nocy z czwartku na piątek dojdzie do przejaśnień i rozpogodzeń, miejscami, zwłaszcza na północnych wschodzie, mogą wystąpić burze. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 12 st., mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 200 metrów.
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W sobotę można liczyć na dalsze przejaśnienia - zachmurzenie będzie niewielkie lub umiarkowane, tylko okresowo duże. Możliwe są przelotne opady deszczy, a lokalnie burze. Nadal będzie ciepło - na północy kraju temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 st. C., termometry pokażą 23 st. w centralnej Polsce i na południu i do 25 st. na zachodzie.Czytaj więcej