Węgry osiągnęły kompleksowe porozumienie z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Radio Swoboda dotarło do 20-stronicowego dokumentu, który zawiera 11 punktów.

Pierwszy punkt dotyczy ustalenia, że placówki oświatowe z klasami mniejszościowymi otrzymają status "szkół mniejszości". Szkoły te będą mogły umieszczać napisy w języku węgierskim, a dyrektor lub jego zastępca będzie musiał biegle posługiwać się tym językiem. Na prośbę rodziców można sporządzić kopię oficjalnych dokumentów edukacyjnych w języku węgierskim.

"Strona ukraińska uważa, że strony osiągnęły generalnie porozumienie w sprawie głównych podejść i sformułowań w dziedzinie edukacji" - napisano w dokumencie.

Jak przekazał portal TSN, blok edukacyjny stał się w ostatnich latach kluczowym przedmiotem sporu między Kijowem a Budapesztem.

Porozumienie Węgry-Ukraina. Media o szczegółach kompromisu

Drugi blok porozumień dotyczy rozszerzenia praw węgierskiej mniejszości narodowej w przestrzeni publicznej. Według niego, władze lokalne na obszarach, gdzie Węgrzy stanowią znaczną część populacji, mogą wymagać od swoich pracowników znajomości języka mniejszości lub organizować odpowiednie kursy węgierskiego. Dodano, że języki mniejszości mogą być używane w komunikacji z władzami lokalnymi.

W jednym zapisów znalazło się stwierdzenie, że konsultacje z mniejszościami narodowymi w sprawie projektów ustaw dotyczących ich statusu prawnego stają się obowiązkowe. Dodano, że przedstawiciele mniejszości narodowych, oprócz możliwości posługiwania się swoim językiem w formie ustnej i pisemnej, otrzymują również prawo do posługiwania się nim w formie elektronicznej.

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Według kolejnego punktu, wydarzenia publiczne mogą odbywać się w języku węgierskim. "W ramach przygotowań do wyborów, kampanie wyborcze i objaśnienia dotyczące procedury głosowania zostaną zapisane po ukraińsku i węgiersku. W wyborach lokalnych w miejscowościach tradycyjnego zamieszkania mniejszości narodowych, tekst karty będzie dwujęzyczny" - postanowiono w jednym z zapisów.

W kompromisie ustalono również, że nazwy miejscowości, a także napisy urzędowe w miejscach, gdzie zamieszkuje mniejszość węgierska mogą być dwujęzyczne. Ponadto węgierskie symbole mogą być używane podczas oficjalnych wydarzeń państwowych, ale "nie mogą one dominować wizualnie nad symboliką ukraińską i nie mogą być sprzeczne z ukraińskim ustawodawstwem".

"Rodacy będą mieli znacznie szersze prawa". Premier Węgier o kompromisie z Ukrainą

- Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych węgiersko-ukraińskich negocjacji na szczeblu ekspertów, w których uczestniczyły również organizacje społeczności węgierskiej na Zakarpaciu oraz kościoły - przekazał węgierski premier Peter Magyar.

- Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że rząd ukraiński zobowiązał się do wdrożenia wynegocjowanych środków do swojego systemu prawnego w najbliższej przyszłości, dzięki czemu nasi zakarpaccy rodacy będą mieli znacznie szersze prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne niż dotychczas - dodał Magyar.

Premier podkreślił, że jego rząd w ciągu trzech tygodni osiągnął w tej kwestii więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dziesięć lat.

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Magyar zaznaczył, że porozumienie może przyczynić się do wyrażenia przez Budapeszt zgody na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, chociaż "Węgry nadal nie popierają przyspieszenia (przez Unię Europejską) negocjacji akcesyjnych" z Ukrainą.

- Jeśli Ukrainie uda się zamknąć wszystkie 33 rozdziały akcesyjne w ciągu 10-15 lat, nasz kraj przeprowadzi prawnie wiążące referendum w tej sprawie - zapewnił szef węgierskiego rządu.

Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w połowie maja rozpoczęcie węgiersko-ukraińskich konsultacji eksperckich na temat uregulowania praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.