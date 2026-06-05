W latach 60-tych i 70-tych Barbara Brylska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, nazywaną ikoną PRL-u i "polską Brigitte Bardot". Jako siedemnastolatka zadebiutowała krótkim epizodem w "Kaloszach szczęścia", by z czasem otrzymać angaże w produkcjach, takich jak "Faraon" Jerzego Kawalerowicza czy "Pan Wołodyjowski" Jerzego Hoffmana.

Talent, aktorski profesjonalizm i zjawiskowa uroda otworzyły jej drzwi do kariery również zagranicą. Znali ją widzowie z Bułgarii, NRD, Czechosłowacji czy ZSRR, gdzie zrobiła największą karierę.

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Rosjanie do dziś w Sylwestra oglądają komedię "Szczęśliwego Nowego Roku" (w Polsce znaną jako "Ironia losu"), w której zagrała główną rolę. Za udział w tej produkcji Brylska otrzymała Nagrodę Państwową ZSRR i propozycje kolejnych ról w produkcjach Związku Radzieckiego.

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Po śmierci córki, Barbary Kosmal, która zginęła w wypadku samochodowym w 1993 roku, Brylska wycofała się z życia publicznego i sporadycznie pojawiała się na dużym ekranie. Na początku XXI wieku całkowicie zrezygnowała z aktorstwa.

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Zaczęła również otwarcie krytykować politykę Kremla. W 2014 roku podpisała list otwarty popierający Ukrainę w związku z wydarzeniami na Euromajdanie, co znacząco wpłynęło na jej reputację w Rosji.

Niegdysiejsza gwiazda kina radzieckiego dziś jest krytykowana przez rosyjskie media, które określają ją mianem "rusofobki" i przekonują, że Brylska "zdradziła" kraj, w którym zyskała szeroką rozpoznawalność.

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W związku z antyrosyjskimi wypowiedziami aktorki wnioskowano również o jej stały zakaz wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej.

Brylska nadal postrzegana jest jako jedna z największych polskich aktorek bloku wschodniego. Swoją ostatnią rolę w rosyjskiej produkcji zagrała w 2014 roku.