"Polska Brigitte Bardot" obchodzi 85. urodziny. Barbara Brylska robiła karierę w ZSRR

Polska

Gwiazda powojennego kina Barbara Brylska obchodzi dziś 85. urodziny. Aktorka znana z "Faraona" czy "Anatomii miłości" przez lata grała również w produkcjach radzieckich, a za rolę w filmie "Szczęśliwego Nowego Roku" otrzymała specjalną nagrodę ZSRR. Dziś rosyjskie media określają ją jednak mianem "rusofobki".

Barbara Brylska, polska aktorka, w czarnym golfie i fartuchu.
Bogdan Różyc/PAP
Barbara Brylska, ikona PRL-u, świętuje 85. urodziny

W latach 60-tych i 70-tych Barbara Brylska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, nazywaną ikoną PRL-u i "polską Brigitte Bardot". Jako siedemnastolatka zadebiutowała krótkim epizodem w "Kaloszach szczęścia", by z czasem otrzymać angaże w produkcjach, takich jak "Faraon" Jerzego Kawalerowicza czy "Pan Wołodyjowski"  Jerzego Hoffmana.

 

Talent, aktorski profesjonalizm i zjawiskowa uroda otworzyły jej drzwi do kariery również zagranicą. Znali ją widzowie z Bułgarii, NRD, Czechosłowacji czy ZSRR, gdzie zrobiła największą karierę.

Barbara Brylska obchodzi urodziny. Była gwiazdą powojennego kina

Rosjanie do dziś w Sylwestra oglądają komedię "Szczęśliwego Nowego Roku" (w Polsce znaną jako "Ironia losu"), w której zagrała główną rolę. Za udział w tej produkcji Brylska otrzymała Nagrodę Państwową ZSRR i propozycje kolejnych ról w produkcjach Związku Radzieckiego. 

 

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Po śmierci córki, Barbary Kosmal, która zginęła w wypadku samochodowym w 1993 roku, Brylska wycofała się z życia publicznego i sporadycznie pojawiała się na dużym ekranie. Na początku XXI wieku całkowicie zrezygnowała z aktorstwa.

"Polska Brigitte Bardot" zrobiła karierę w ZSRR. Dzisiaj otwarcie krytykuje Rosję

Zaczęła również otwarcie krytykować politykę Kremla. W 2014 roku podpisała list otwarty popierający Ukrainę w związku z wydarzeniami na Euromajdanie, co znacząco wpłynęło na jej reputację w Rosji. 

 

Niegdysiejsza gwiazda kina radzieckiego dziś jest krytykowana przez rosyjskie media, które określają ją mianem "rusofobki" i przekonują, że Brylska "zdradziła" kraj, w którym zyskała szeroką rozpoznawalność. 

 

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W związku z antyrosyjskimi wypowiedziami aktorki wnioskowano również o jej stały zakaz wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej.

 

Brylska nadal postrzegana jest jako jedna z największych polskich aktorek bloku wschodniego. Swoją ostatnią rolę w rosyjskiej produkcji zagrała w 2014 roku.

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Maria Kosiarz / mko / mjo / polsatnews.pl
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