Michał Kowalski (PiS) odnosił się do zapowiedzianego na 8 czerwca posiedzenia Komitetu Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki ma zaproponować, aby jednym z punktów spotkania była kwestia odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Jak przekonywał, decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych była "policzkiem dla każdego Polaka".

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- Order Orła Białego to jest najwyższe odznaczenie Rzeczpospolitej Polskiej i ono po prostu trafiło w niegodne ręce - powiedział, na co zareagował Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej. - To nie chodziło o Zełenskiego, tylko o naród ukraiński - zaznaczył, odnosząc się do okoliczności przyznania orderu.

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W dyskusji głos zabrała także Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zwracała uwagę, że wokół Orderu Orła Białego w przeszłości także pojawiały się kontrowersje.

- Ja wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni do wojny polsko-polskiej, ale jakieś konsensusy też w tym państwie powinny być. Order Orła Białego jest i był przyznawany przez wielu prezydentów, i pewnie jakbyśmy tak siedzieli i zaczęli patrzeć na tę listę, to każdy z nas znalazłby tam kogoś, kogo by uznał, że nie zasłużył na nie - mówiła.

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W trakcie rozmowy przywołano przykłady historycznych postaci, które otrzymały odznaczenie, m.in. Benito Mussoliniego i carycę Katarzynę. - Ale oni mordowali Polaków - wtrącił Michał Kowalski, wskazując na UPA. - Mussolini nie mordował Polaków, a Ukraińcy wymordowali 120 tys. niewinnych ludzi: kobiety, dzieci - dodał.

Paulina Piechna-Więckiewicz apelowała jednak o ostrożność w formułowaniu ocen wobec całego narodu ukraińskiego. - Trzeba ważyć słowa, dlatego że wszyscy w narodach jesteśmy potomkami i kontynuatorami swoich państw, a ja nie lubię odpowiedzialności zbiorowej. Czy ginący na froncie Oleg jest winien temu, co się stało? Myślę, że nie - powiedziała przedstawicielka Lewicy.

"Reakcja przedwczesna i nadmiarowa"

Następnie Piechna-Więckiewicz zwróciła się bezpośrednio do polityka PiS. - Czy dla pana jest teraz ważniejszy Order Orła Białego, czy ważniejsze, żeby ci ludzie zostali pochowani i mordercy zostali nazwani? - pytała. - Ale to się nie wyklucza. Dla mnie najważniejsza jest godność obywatela Polski - odpowiedział Kowalski.

Krytycznie do zapowiedzi zajęcia się sprawą orderu odniósł się Marek Krawczyk z Polski 2050. Ocenił, że taka reakcja jest zbyt daleko idąca. - Reakcja przedwczesna i nadmiarowa. Rozumiem oburzenie pana prezydenta, natomiast Order Orła Białego został nadany prezydentowi, ale chodziło o postawę narodu ukraińskiego i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że była ona wspaniała (...) - mówił Krawczyk.

Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznawany jest za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla kraju.