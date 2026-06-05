Norweska reprezentacja szykuje się na Mistrzostwa Świata 2026. Zamówiono pół tony ryb
Norwescy piłkarze podczas mistrzostw świata w Ameryce będą mieli dietę bazującą na krajowych produktach. Chodzi głównie o ryby, których zamówiono pół tony. - Będzie to 300 kilogramów łososia świeżego i wędzonego oraz 200 kilogramów halibuta prosto z Norwegii - przekazał kucharz Aron Espeland. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca. Rozegrane będą w USA, Meksyku i Kanadzie.
Posiłki reprezentacji Norwegii podczas piłkarskich mistrzostw świata będą oparte na ojczystych produktach. Chodzi głównie o ryby, których kucharze zamówili 500 kilogramów.
- Będzie to 300 kilogramów łososia świeżego i wędzonego oraz 200 kilogramów halibuta prosto z Norwegii - przekazał Aron Espeland, przyjaciel z dzieciństwa napastnika Manchester City Erlinga Haalanda i złoty medalista kucharskiej olimpiady w Stuttgarcie (2020).
Halibut będzie specjalnej marki klasy premium hodowany we fjordach regionu Rogaland i serwowany głównie w restauracjach z gwiazdkami Michelina. W Norwegii ryba ta kosztuje 70-90 dolarów za kilogram w zależności od sklepu.
Mistrzostwa Świata 2026. Kucharze reprezentacji Norwegii zmówili pół tony ryb
Kucharz dodał, że zabrano do USA też 116 kilogramów norweskiego słodkiego koziego sera "brunnost", salami z renifera i łosia, konfitury. Już na miejscu zamówiono sześć tysięcy najlepszych pomarańczy do wyciskania 15 litrów świeżego soku dziennie.
Jak tłumaczył Espeland, kucharze będą przygotowywać codziennie cztery różne tematycznie szwedzkie stoły.
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Norwegia ma swoją bazę w ośrodku hotelowym Grandover Resort w Greensboro w Północnej Karolinie, gdzie piłkarze pojawili się w środę.
Drużyna selekcjonera Stale Solbakkena spotka się w fazie grupowej 17 czerwca w Bostonie z Irakiem, 23 czerwca w New Jersey z Senegalem i 26 czerwca ponownie w Bostonie z Francją.
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca. Rozegrane będą w USA, Meksyku i Kanadzie.Czytaj więcej