Norweska reprezentacja szykuje się na Mistrzostwa Świata 2026. Zamówiono pół tony ryb

Świat

Norwescy piłkarze podczas mistrzostw świata w Ameryce będą mieli dietę bazującą na krajowych produktach. Chodzi głównie o ryby, których zamówiono pół tony. - Będzie to 300 kilogramów łososia świeżego i wędzonego oraz 200 kilogramów halibuta prosto z Norwegii - przekazał kucharz Aron Espeland. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca. Rozegrane będą w USA, Meksyku i Kanadzie.

Trzy kawałki pieczonego łososia na białym talerzu udekorowane gałązkami ziół i rozmarynem.
pixabay
Posiłki reprezentacji Norwegii na mistrzostwach świata będą oparte na rybach

Posiłki reprezentacji Norwegii podczas piłkarskich mistrzostw świata będą oparte na ojczystych produktach. Chodzi głównie o ryby, których kucharze zamówili 500 kilogramów.

 

- Będzie to 300 kilogramów łososia świeżego i wędzonego oraz 200 kilogramów halibuta prosto z Norwegii - przekazał Aron Espeland, przyjaciel z dzieciństwa napastnika Manchester City Erlinga Haalanda i złoty medalista kucharskiej olimpiady w Stuttgarcie (2020).

 

Halibut będzie specjalnej marki klasy premium hodowany we fjordach regionu Rogaland i serwowany głównie w restauracjach z gwiazdkami Michelina. W Norwegii ryba ta kosztuje 70-90 dolarów za kilogram w zależności od sklepu.

Mistrzostwa Świata 2026. Kucharze reprezentacji Norwegii zmówili pół tony ryb

Kucharz dodał, że zabrano do USA też 116 kilogramów norweskiego słodkiego koziego sera "brunnost", salami z renifera i łosia, konfitury. Już na miejscu zamówiono sześć tysięcy najlepszych pomarańczy do wyciskania 15 litrów świeżego soku dziennie.

 

Jak tłumaczył Espeland, kucharze będą przygotowywać codziennie cztery różne tematycznie szwedzkie stoły.

 

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Norwegia ma swoją bazę w ośrodku hotelowym Grandover Resort w Greensboro w Północnej Karolinie, gdzie piłkarze pojawili się w środę.

 

Drużyna selekcjonera Stale Solbakkena spotka się w fazie grupowej 17 czerwca w Bostonie z Irakiem, 23 czerwca w New Jersey z Senegalem i 26 czerwca ponownie w Bostonie z Francją.

 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca. Rozegrane będą w USA, Meksyku i Kanadzie.

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Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
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